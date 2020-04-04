Bugün iktidara iki önemli çağrım olacak umarım beni duyar ve dinlerler!

Bunlardan birincisi aktif sigortalı olmayanlara sokağa çıkma yasağı konulması olacak. Bugün polis, jandarma, zabıta yada bekçi E-devlete girdimi kim aktif sigortalı, bir işi var ve çalışıyor, kim çalışmıyor rahatlıkla görebilir değil mi? Gerekirse firmalardan yazılı, mühürlü ve imzalı görev belgesi vermesi dahi istenebilir. O zaman bu esasa göre bir sokağa çıkma yasağı uygulanırsa hangi yaş grubunda olursa olsun işi gücü, üretime katkısı olmayanın sokaklarda avare, boş boş dolaşmasını rahatlıkla engelleyebilir, toplumsal yalıtımı sağlayabilirsiniz. Mesai saati dahilinde iş yerinde değilde, sokakta gördüğünüze rahatlıkla dışarıda ne işin var diye sorabilirsiniz, izni ve makul bir gerekçesi yoksa cezayı yazarsınız olur biter. Bu durumda zaten mesai saatleri haricinde sokakların bom boş olması gerekir, sokakta dolaşanın da bir mazereti ya da izni var mı sorarsınız, bu kadar basit bir uygulama.

Malum tüm bilim insanları, doktorlar, halk sağlığı uzmanları bu salgının durdurulabilmesi, bulaşıcılığı çok yüksek olan bu virüsün engellenebilmesi için sıkı karantina tedbirleri alınmasını ve toplumsal yalıtımın sağlanmasını öneriyor, lakin iktidar ise iki arada bir derede kalmış durumda, kapsamlı bir sokağa çıkma yasağı uygularsa üretim çökecek, uygulamazsa salgın hastalık patlayacak.

İlk adım olarak 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlara yönelik bir sokağa çıkma yasağı ilan etmek olumlu ve akılcı bir adım oldu, lakin görüyoruz ki bu yetmiyor. Özellikle genç insanlar birde bana bir şey olmaz, hastalık bulaşsa bile hafif seyreder, bir iki günde atlatırım öz güveni ve ön yargısı ile sokakları dolduruyor. Bu salgını durdurmak istiyorsak sokakların boşalması gerekmektedir. Hem sokakları boşaltmanın ve hem de üretimi durdurmamanın en akılcı yolu aktif sigortası olmayanların sokağa çıkmasını engellemekten geçer. İktidar derhal bu yönde bir karar açıklamalıdır.

Diyeceksiniz ki sigortasız çalışanlar ne olacak, yahu bu ülkede sigortasız çalışmak zaten yasak, bu salgın günlerinde işçi çalıştırmak isteyen, bir zahmet sigortasını da yapsın bu konuda başka bir şey söylemek ve başka bir yorum yapmak anlamsız olur…

Özellikle kentlerde ciddiyetle uygulanacak böyle bir yasak eminim ki çok ciddi yarar sağlayacaktır, hem üretim durmayacak ve hem de toplumsal hareketlilik en az seviyeye indirilmiş olacaktır.

Belki yevmiyeci tabir edilen tarım ve inşaat işçileri için bazı sorunlar ortaya çıkabilir lakin en azından geçici bir süre için şantiyelerden, tarla, bağ bahçe sahiplerinden alınacak yevmiyeci olarak çalışmaktadır yazısı bu sorunu çözebilir.

Sonuçta sokaklarda boş beleş, işsiz güçsüz, avare dolaşanların hastalık taşımaları ve yaymaları kabul edilemez bir sağlık problemidir.

Mecburi olarak bir yere gitmek zorunda olanlar ise, Avrupa’da ki örneklerde olduğu gibi karakol v.b. resmi mercilerden izin almalıdır. Mümkünse kimsenin ikamet etmekte olduğu ilçe ve hatta mahalle sınırlarını terk etmemesi sağlanmalıdır.

Elbette bu salgın zaten yüksek olan işsizliği astronomik sayılara çıkaracak, çok daha fazla insan işsiz, gelirsiz kalacak, bu durumda insanların aç açık, biilaç ev çaresiz kalmamaları sosyal devlet olmanın gereğidir, devlet bu günler için vardır. İktidar gerekirse Amerika, Fransa, Kanada gibi ülkelerin yaptığına benzer bir şekilde “helikopterle” para dağıtıp vatandaşların gelirsiz, aç açık kalmasını engellemelidir, bu politik bir tercih değil anayasamızda yazan sosyal devlet olmanın gereğidir!

Gelelim ikinci önerime, iktidar derhal gıda maddeleri ihracatını durdurmalıdır ve hatta becerebiliyorsa gıda maddeleri ithalatı yapıp stoğa çekmelidir. Bu salgının ne kadar süreceğini, ne kadar etkili olacağı ve üretim gücümüzü ne ölçüde azaltacağını hiçbir şekilde öngöremiyoruz, yarın paran olsa dahi satın alacak gıda maddesi bulamayabilirsin! Küresel ölçekte gıda üretimi zarar görürse, bir çok gıda ürünü piyasalarda bulunamayabilir. En kötüsünü hesap edip, stratejik düşünüp tedbir almak devletin asli görevi ve sorumluluğudur.

Umarım iktidar bu çağrımı duyar, önerimi makul bulur ve uygular, sonuçta oluşacak başarı onların hanesine yazılacak, benim değil.