Trabzonspor’un kaleci antrenörü Metin Aktaş, bordo-mavili takımı hep birlikte ayağı kaldıracaklarını belirterek, “5 parmağın 5’i bir değil, ama bir araya geldiğinde bir el yapıyor.

Şehrimiz birlik olup şampiyonluk yaşamayı hak ediyor. İnşallah da yaşayacağız” dedi.

1996-2003 seneleri arasında aralıksız Trabzonspor formasını giyen ve şu anda bordo mavili takımın kaleci antrenörlüğü görevini yürüten Metin Aktaş, kulübün dergisinde yer alan açıklamasında doğduğu, büyüdüğü, kalecilik yapmış olduğu takımda olduğundan mutlu olduğunu, bunun en büyük hayali olduğunu söyledi.

“ÜNAL HOCANIN DOĞRU İNSAN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Teknik yönetmen Ünal Karaman’ın kaideleri olan biri olduğunu, başarılı olabilmek için ise kulübe bağlı olunması gerektiğini ifade eden Aktaş, şu şekilde devam etti:

“Ünal Karaman ilk başta bizim ağabeyimiz. Futbolcuyken de aynı takımda top oynadığımız için kendisini tanıyoruz. Ünal hocanın bir disiplini vardır, kaideleri vardır. Başarının en büyük sırrı bu zaten. Evinde bile mutlu olabilmek için kaideler koyuyorsun, kaidelerin dışına çıkmıyorsun.

Ünal hoca bu düzeyde ilk öne çıkan insanlardan biridir. İkincisi aidiyet duygusu. Evinde mutlu olman için evine bağlı olman lazım. Burada da başarılı olman için kulübe bağlı olmak lazım. Trabzonspor’u benimsemen, hep beraber aynı nefesi soluman lazım. Yönetimle, hocalarla, futbolcularla, çalışanlarla, taraftarınla aynı nefesi solumak lazım ki bir başarı gelsin. Durum da ortada zaten. Ben Ünal hocanın doğru insan olduğunu düşünüyorum.”

“KALECİLİKTE TECRÜBE, YEDİĞİN GOLLERİN TOPLAMIDIR”

Kaleciliğin hem zor hem de çok kolay bir meslek olduğunu kaydeden Metin Aktaş, bu konuda şunları söyledi:

“Kalecilik matematiktir, doğru hamleler, doğru uzanışlar, doğru açılar… Artı; kuvvettir, halterdir. Kuvvetli olduğun zaman iyi olursun. zaten bu düzeydeki kaleciler bu tarz şeyleri bilen kalecilerdir. Burada bir şey ön plana çıkıyor, kaleciyi maça hazırlamak, güçlü tutmak ve konsantresini sağlamak. Bir kaleci konsantre olduğu zaman her sorunu aşabilir. En çok zorlandığımız konu budur. Kopukluklar. Bir söz vardır, ‘Tecrübe, yaşamda yediğin kazıkların toplamıdır’ diye. Kalecilikte de öyle. Tecrübe, yediğin gollerin toplamıdır. Ben yediğim bir golü bir daha yemezdim, deneyim budur. fakat öyleki durumlar oluyor ki, ilginç goller olabiliyor. Her durumda bir deneyim ediniyorsun.”

“UĞURCAN, TRABZONSPOR’UN KALESİNİ 10-15 sene KORUYABİLECEK KALİTEDE”

Trabzonspor’da şu anda birinci kaleci konumunda yer alan genç ismim Uğurcan Çakır ile alakalı de konuşan Aktaş, şunları dedi:

“Uğurcan Çakır yakından tanıdığımız bir kardeşimizdi. Dört senedir Trabzonspor’a hizmet ediyor. ama bir çeşit oynama fırsatı bulup tecrübeyi yakalayamamıştı. Biz de sezon başından beri kendisine güvendik, hatta ikinci kaleci olarak hep Uğurcan Çakır’ı kaleye aldık. Ona güvendik ve ona daima destek olacağımızı hissettirdik. Trabzonspor’un kalesini güvenle koruyacak özelliklere sahip olduğunu biliyorduk. başka kalecilerimize de güveniyoruz.

Uğurcan’a fırsat geldi ve gözümüz arkada kalmadan Uğurcan’ı oynattık. zira o da Trabzonsporlu, o da altyapıdan. Altyapıya kıymet veren hocalarız. O da bizim düşüncelerimizi, cesaretimizi boşa çıkartmadı. Uğurcan Çakır’dan kendisinde mevcud özelliklerini göstermesini istedik. farklı bir şey istemedik. Trabzonspor’un kalesini 10-15 sene koruyabilecek kalitede bir kaleci. Allah’a şükür iyi başladı, iyi de gidiyor. amacımız Uğurcan’ın uzun seneler Trabzonspor’un kalesini koruması hem de Milli Takıma hizmet etmesi. yalnızca biz Uğurcan’dan da iyi motive olması ve doğru şeyleri doğru zamanda yapmasını istiyoruz. başka oyuncularımızı da bu şuurda yetiştiriyoruz. Her birinin önü açık, inşallah Trabzonspor’umuzun kalesini uzun seneler koruyacak.”

“ATLETİK, GÜÇLÜ VE lider ÖZELLİKLERİ OLAN BİR KALECİ İYİ BİR KALECİDİR”

Kalecinin tek kişi olduğunu ifade eden Aktaş, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“11 benlik oyunda kaleci tek başınadır. Son top sana gelir, sen kurtarırsın. Kurtaramazsan yenik olursun! Kaleci bir takım oyuncusudur fakat bireydir. Kaleci lider nitelikli insandır. Pasif kaleci olmaz. Önüne hükmedeceksin, onları organize edeceksin, ekibi organize edeceksin. bazı ataklar kaleden başlıyor.

Saygı duyulması gereken, sevilmesi gereken, kuvvetli olunması gereken, lider olunması gereken bir mevki. Futbolda boş yere dememişler ‘atan ve tutan iyi olacak’ diye. lider özellikleri olan, atletik, kuvvetli ve lider özellikleri olan bir kaleci iyi bir kalecidir. Maç kurtarması önemli değil. Bir kalecinin sezonda minimum 10-15 maç kurtarması lazım. Bir kaleciyi seyrediyoruz bir maçta 4-5 top kurtarıyor. Bu kafi değil. Kaleci tek maçta karar verebileceğin bir mevki değil. İzleyeceksiniz, göreceksiniz, doğru adımla doğru kaleciyi anlayacaksınız.

“ALTYAPI EVİN TEMELİ”

Altyapıya baktığımız zaman üretmemiz gerektiğini görüyoruz. Üreteceksin ki faydadan olsun. Tolga geldi, çıktı oynadı. Ben Sebat’tan bir takas sonrası geldim. Altyapıda üretmedikten sonra kalede sorun yaşıyoruz. Ben elimden geldiği kadar antrenmanlarda altyapıdan kaleci hocalarını yanıma alıyorum. Benimle birlikte idmana çıkıyorlar. Buranın havasını tatsınlar, buranın çalışma sistemini görsünler. Bir nevi kaleci antrenörü de yetiştiriyoruz. Her hafta altyapıdan diğer kaleci antrenörü çağırıyoruz.

Farklı bir kaleci antrenörü aldığımda, farklı bir kaleci de alıyorum. Yaşı kaç olursa olsun, ortama alışsın diye. Üste çıkmış olduğu zaman yabancılık çekmesin, ortama adapte olsun diye. Trabzonspor, alttan minimum 2-3 adet üst seviye kaleci bulması lazım ki ilerleyen senelernde kaleci sıkıntısını çözelim. Çözemezsek bu sefer dışarıya yöneliyoruz. Dışarıya yönelmek maddiyat demek. Dışarıdan alacağımız 17-18 yaşında bir çocuğa bile 1 milyon TL para ödemek zorundayız. Bu da kulübün cebinden çıkan bir para. Bizim bu tarz şeyleri engelleyebilmek için altyapıyı güçlendirmemiz lazım. amacımız bu olmalı, futbolcular için de bu şekilde olmalı. Her manada Trabzonspor’un kurtuluşu altyapıdadır. Üretmedikten sonra hiçbir sıkıntıyı aşamayız. Dışarıya bağımlı yaşadıkça bu borç devamlı artar. fakat buradan Abdulkadir gibi Yusuf gibi 4-5 adet futbolcu çıkarttığın zaman hiç eğer olmazsa sattığın zaman büyük bir gelir elde edersiniz. Bunda da bir süreklilik sağlamak lazım. Kulübümüzün bu yola girdiğini söyleyebilirim. Altyapı bence evin temeli. Oraya büyük bir önem göstermeliyiz.”

“ZORLAYABİLECEĞİMİZ BİR LİG VAR”

Ligi zorlayabilecekleri bir noktada olduklarını ifade eden Metin Aktaş, şunları söyledi:

“Bu takım sezon başında ilk 10’a oynuyordu, Galatasaray’ı yendik ilk 3’e gireriz dedik. Sonra yeniden yenik olunca gene ilk 10’a gireriz dendi. ekibimize zaman gerektiğini sezon başından beri söylüyoruz. fakat şuna inanıyorum, takımın içindeyiz, takımın bağlantı ve tümlüğünü görüyoruz. Trabzonspor yıllardır, ‘gelsin 10 oyuncu, gitsin 15 oyuncu’ diyerek zaman harcadı.

Şu anda baktığımız zaman birlikte oynayan minimum 2-3 yıllık oyuncularımız var. Birbirini tanıyorlar, bu zaten arkadaşlıkta da aşikar oluyor. Bir insanın bir diğer insanı tanıması bir süreç işidir. Trabzonspor şu anda bunu aşmış, iki senedir zaten beraber oynayan bir takıma sahip. Araya kattığımız oyuncular oldu.

Zargo ve Hosseini gibi oyuncularımız çabucak adapte oldular takıma. zaten bu şekilde olmalı. Takımın yüzde 80’ini tutacaksın, yüzde 20’sine destek yapacaksın. Trabzonspor bunu başardı. Baktığımız zaman rakiplerimizin durumu ortada. fakat gelinen noktada görüyoruz ki zorlayabileceğimiz bir lig var. Ve bizim ekibimiz da bunu aşabilecek güçte. Güzel bir doku oluşmuş, motivasyon var. Maddi sıkıntılar var, onların da aşılması için yönetim kurulumuz gece gündüz çalışıyor.”

“MADDİ ANLAMDA, BORÇ KONUSUNDA BÜYÜDÜKÇE ÖZÜMÜZÜ KAYBETMEYE BAŞLADIK”

Trabzonspor’un özünden uzaklaştığına dikkat çeken Aktaş, “2003 senesinde buradan ayrıldığımda iki masör, iki materyalci vardı. Kulübümüzün bütçesi de, kurum kültürü de, profesyonel çalışan sayısı da böylesi büyük değildi. Kısıtlı imkânlarla büyük işler yapıyorduk. Bizim zamanımızda takımda da minimum 5-6 adet Trabzonlu vardı.

Takım büyüdükçe, maddi imkânlar yukarı çıktıkça Trabzonlular kaybolmaya başladı. Kendimizden, özümüzden uzaklaştık. kentte yaşayan insanları da uzaklaştırdık. Büyüdük fakat nereye büyüdük? Maddi anlamda, borç manasında büyüdük fakat bu sefer özümüzü kaybetmeye başladık. Yaşantımızda da geleneklerimizi kaybediyoruz. Ben eskiden mahallemde hangi evde tv var biliyordum fakat şimdi alt komşum kim bilmiyorum. geleneklerimiz gitti, kayboldu. Bunu Trabzonspor’a tekrardan kazandırmak için altyapıya yönelmemiz lazım. Kaliteli, 12 adet 13 adet yabancı getireceğine az getir ve kaliteli getir. Buradaki çocuklar da görsün, ders alsın ve kalitesini yükseltsin” diye konuştu.

“ŞEHRİMİZ ŞAMPİYONLUK YAŞAMAYI HAK EDİYOR”

Aktaş son olarak, “Camiamız bizi çok destekliyor. Kazandığımızda morallerinin yükseldiğini görüyoruz, yenik olduğumuzda da evlerinde kahroluyorlar. Bunu hakikaten biliyoruz. 0 ruhu onlarla yaşıyoruz. Bizi hissediyorlar. kent esasen kulüpten kopmamış fakat uzaklaşmış biraz. Bunu da bir araya getirmek bizim elimizde. Bu şehri ayağa kaldırmak bizim elimizde. Trabzon söylediğin zaman insanların aklına Trabzonspor geliyor. En büyük nimetlerimizden biri Trabzonspor. Hep beraber ayağa kaldıracağız. gene Trabzonspor’u zirveye getirecek olan bizleriz. Taraftarımız zaten bizim 12’nci adamımız. İçerideki maçlarda onu yaşıyoruz, dışarıda da nerede olursa olsun tribünleri dolduruyorlar. Hep beraber, beraber olacağız. 5 parmağın 5’i bir değil, fakat bir araya geldiğinde bir el yapıyor. Şehrimiz bağlantı olup bir şampiyonluk yaşamayı hak ediyor. İnşallah da yaşayacağız” diyerek açıklamalarını tamamladı.