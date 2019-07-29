Aktarlar ve Eczacılar: Hastalık durumunda önce doktora gidin

Alternatif tıp son dönemlerde oldukça popüler bir hal aldı. Vatandaşlar doktorlardan önce aktarlardan aldıkları bitkilerle hastalıklarına çözüm bulmaya çalışıyor. Ancak bu konuda hem eczacılar hem de aktarlar uyarıyor, hastalık durumunda ilk önce doktora görünün.





Alternatif tıp olarakta bilinen çeşitli bitkilerden yararlanarak şifa bulma çabaları son yıllarda oldukça yaygınlaştı. Uzun süredir hastalıklarına çözüm bulamayanlar, doktora gözükmeden soluğu aktarlarda alan vatandaşlar çareyi bilinçsizce ve reçetesiz satılan bitkisel tabanlı ilaçlarda arıyor.

Bu ilaçlar arasında en yaygını ise zayıflama ilaçları olarak göze çarpıyor. Yaz aylarında olduğumuz şu günlerde zayıflamak için çareyi yan etki oluşturabilecek bitkilerde ve nternette reçetesiz satılan ilaçlarda arayan vatandaşların oluşturduğu çoğunluk azımsanamayacak sayılara ulaşıyor.

Daha önce ölümlere de yol açan bu ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmıştı. Ancak tüm yasaklara rağmen bu ilaçların internetten satışının önünü geçilemiyor ve tehlike saçmaya devam ediyor. Zayıflama ilaçlarının yanı sıra bazı aktarların şifalı bitki olarak sattığı ürünler bazı yan etkilere yol açabiliyor. Herhangi bir doktor tavsiyesi almadan tansiyon, kalp rahatsızlığı olan vatandaşların bu bitkileri oluşturabileceği yan etkiler dolayısıyla kullanması sonucu ölüme uzanabilecek tehlikelere yol açabilir. Bu nedenle Eczacılar Odası Eski Başkanı Hilmi Şener ve yıldır aktarlık yapan Özkancar İncekaş önce doktor diyor. Bu ilaçlar hakkında ve 40 yılı aşkın süredir eczacılık yapan ve Eczacılar Odası Eski Başkanı olan Hilmi Şener ile görüştük.

Öncelikle eczacıların sıkıntıları hakkında neler söylemek istersiniz?

Şener: Eczacıların başta ilaç sıkıntısı olmak üzere sorunları bir bitmek bilmiyor. Eczanelerimizin bulunduğu mahallelerdeki vatandaşlar en büyük destekçimiz oluyorlar.Şu an ilaç sıkıntısı dışında da farklı sorunlarla karşı karşıyayız.İlaç bulmakta sorunlar yaşıyoruz özellikle de göz ve kanser ilaçlarında ciddi bir sorun var. Sadece ben değil görüştüğüm diğer eczacı arkadaşlarımda aynı şeyi söylüyor. Bunun dışında halen antibiyotiği reçetesiz almak isteyen vatandaşlar var. İnternetten temin edilmeye çalışılıyor fakat bu konu ile ilgili sağlık bakanlığı da defalarca uyarıda bulundu. İnternetten ve marketlerde ilaç satışının yasak olduğuyla ilgili.

Adam çocuğu kucağında gecenin geç saatinde geliyor ve ilaç istiyor bu da bizlere sıkıntı yaratıyor. Hastanelerde gerçekten çok ciddi bir yoğunluk var acil servisler tamamen dolu bu yüzden de bazı vatandaşlarımız hastaneye gitmeden ilaç kullanmak istiyor. Biz bulunduğumuz mahallelerde vatandaşla çok sıkı bağlar kuran bir esnafız. Eczacı sokaktaki vatandaşın komşusunun abisidir, ablasıdır. Aralarında böyle bir bağ vardır. Bu bağı marketler veya aktarlar kuramaz.Aktarlarda şifalı olarak satılan bitkiler hakkında neler söylemek istersiniz? Şener: Aktarlara güvenilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çoğu aktar bilinçsiz bir biçimde sağlığa iyi geldiğini söyleyerek ürünlerini satma derdinde. Bizim bu konuda iki yıl boyunca eğitimimiz vardı. Tabi şimdi dersin ismi veya süresi değişmiş olabilir ama biz iki sene üst üste Farmakognozi adı altında eğitim aldık. Onların yan etkilerini, yararlarını inceledik.

Bununla ilgili fakültelerde çok ciddi eğitimler veriliyor ve bununla ilgili odalarımızın da meslek içi eğitim adı altında etkinlik ve çalışmaları oluyor. Bunlara birçok hocamız katkı sağlıyor. Buralardan da meslektaşlarımız sertifika alıyorlar. Kolesterol için şu ilaç diyorlar ama belirli bir dozun üzerinde kullanıldığı zaman mideye dokunabiliyor. Bir takım toksit etkiler, alerjik reaksiyonlar meydana gelebiliyor. Bunları kullanmadan önce muhakkak bir doktora veya eczacıya danışmak gerekiyor. Aktarlarda bu işin eğitimini almamış insanlara çok güvenmemek gerekiyor. Eczaneye de bir ticari kuruluş olarak bakamazsınız. Aktarların bu bitkileri para için yaptıklarını biliyoruz ve görüyoruz. Onun için onlarında denetimlerinin çok ciddi olarak yapılması gerekiyor. Sonuçta insan sağlığı söz konusu.

Vatandaşlar bazı ilaçları bulamıyor, bunun nedeni nedir?

Şener: İlaç bulamayan insanlar eczacıları suçlamasın. Eczanelerin en ufak bir hatası yok. İlaç firmaları ve bazı ilaç depoları yüzde 15’lik bir artışı bekliyor. Depolar ve firmalar stoklama yapıyor. Eczacının zaten stok yapacak gücü yok, eczacı zaten ucu ucuna ay başını getiriyor. Kirasını ödeyecek, personel giderlerini ödeyecek ve geçimini sağlayacak yani eczaneler ilaç depolaması yapamaz. Bu durum tamamen bazı depoların ve firmaların stok yapmasından kaynaklanıyor.

Eczacıların ilaç stoklayacak güçleri yok. Haliyle eczacıların eskisi kadar kazanamıyor. Eczacılar söylendiği gibi eczanesinde ilaç depolayamaz bunu gönülden söylüyorum. İstese bile yapamaz buna maddi gücü elvermez. Eczacılar artık bizim ilk yıllarda açtığımız gibi bir kar sahibi olamıyor.

Vatandaşlarla başka konularda da sorun yaşıyor musunuz?

Şener: İlaç alırken hastaların muayene ücretlerini bizler alıyoruz ve bu paralar bize kalmıyor. Hastalarımız hala bunu öğrenemediler. Bu durum bakıldığında yeni bir konu değil. 5 yıldan uzun süredir bizler hasta ve devlet arasında kalıyoruz. Bu uygulamada biz eczacıları resmen bedava tahsildar olarak kullanıyorlar. Bu tahsilatta eczacının hiçbir çıkarı ve kazancı yok. Burada biz zaman zaman hastalarla muhatap oluyoruz. Biz bunu tamamen sosyal güvenlik kurumu adına tahsil etmiş oluyoruz. Bu tahsilatın karşılığın da birçok arkadaşımız kartla ödeme aldığı için bu para karmış gibi KDV’sini veriyor. Kar oranın da vergisini ödüyor gerçekten biz eczacılar için sıkıntılı ve üzücü bir durum.

Marketlerde ilaç satışının yapılması düşüncesi için neler söylersiniz?

Şener: Türkiye’de bu durum bir gün mutlaka olacak. Ama ne kadar süre sonra olur onu bilmiyorum. Avrupa’da birçok market zinciri bu ilaç satışlarını yapıyor. Ama bu Türkiye’de zor bir olay olarak görünüyor. Neden Türk halkı ile eczacının bağı öyle sıkıdır ki komşusu gelir çocuk geldiğinde alsın diye evinin anahtarını verir. Parası yoktur sonra ödemek için ilaç alır bunu marketlerdeki eczanelerde yapamazlar. Eczaneler halkın gözünde hala en ciddi, en güvenilir müesseseler olarak görünüyor. Eczacı sokaktaki vatandaşın, komşusunun abisidir ablasıdır. Böyle bir bağ vardır. Türkiye’nin şartlarında da bu şekilde gidecek biz görür müyüz bilmiyorum ama bir gün bu ilaçlar süper marketlerde satılacak.

Peki vatandaşların herhangi bir doktora gitmeden antibiyotik kullanımını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Şener: Kırk yıllık bir eczacı olarak, bilinçsiz antibiyotik kullanımına her zaman karşı oldum. Antibiyotiklerin satışı ile ilgili gerçekleştirilen kısıtlamaları sonuna kadar destekliyorum. Tabi bu kısıtlamalar faydalı ancak biz eczacılara da sorun olarak geri dönüyor. Özellikle nöbet günlerimizde çok zorlanıyoruz. Bir kişi kucağında hasta çocuğu ile çıkageliyor. İlaç istiyor ve biz reçetesiz antibiyotik veremediğimiz için yardımcı olamıyoruz. Bu durum bizi hastaya karşı sıkıntıya sokuyor. Hastanelerde ciddi bir yoğunluk var.

Aktarlarda şifalı bitki olarak satılan ürünler hakkında 44 yıldır aktarlık yapan Özkancar İncekaş’ın da fikirlerini aldık. İncekaş, “Bitkiler elbette bazı sağlık problemlerine iyi geliyor ancak biz hiç bir müşterimize sağlık problemleri için ürün satmıyoruz. Sağlık problemi yaşayan insanların doktora gitmelerini öneriyoruz. Örneğin hipertansiyon bitkilerle çözülecek bir problem değildir. Aktarlık tecrübe, bilgi birikim işidir, dışarıdan görüldüğü gibi sadece halka satış yapılmamaktadır. Çünkü bizler ne de olsa şifa dağıtıyoruz. Aktarların bunun bilincinde olması gerekiyor. Sonuç olarak burada insan sağlığı söz konusu.

Sağlık ürünleri açısından birçok ürününün mevcut olduğunu söyleyen İncekaş,” Biz gelen müşterilerimizi elimizden geldiği kadar yönlendirsek de insanları şu bitki şuna yarıyor diye yönlendiremiyoruz. Çünkü bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Zaten böyle demek Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklandı” dedi.

EN BÜYÜK SORUN BİLİNÇSİZ AKTARLAR

Sözlerine devam eden İncekaş, “Aktarların en büyük sorunlarının başında bilinçsiz kişilerce açılan dükkânlar geliyor. Bu dükkânlarda alt yapı yok, bu kişilerce açılan dükkânlar yüzünden aktarlara eski güven ne yazık ki kalmadı. Bu işi yaparken her zaman işin başında olman gerekli ve ürünleri görerek tanıyarak dükkândaki rafa koymak gerek. O da bizim için zor oluyor.

Yazın gelmesiyle birlikte zayıflama ilaçlarına ilgi arttı. Zayıflama ilaçlarının zararlı olanları da var olmayanları da var. Ama işin başı diyetten geçiyor. İnsanlar yediklerine içtiklerine dikkat etmediği sürece alacağı ürünler anca yüzde 20 ya da yüzde 30 etki eder. Diyet yapılınca hem ödem atıcı hem yağ atıcı bitkiler olduğunu ve gerçekten düzenli kullanınca fayda sağladığını görebiliyoruz ama yinede bitki dahi olsa doktor kontrolünde alınmasını tavsiye ediyoruz.

Aktarlardan alışveriş yapan vatandaşlar aldığı ürünün kalitesini, bitkilerden anlamıyorlarsa pek ayırt edemezler. Bu durumun tek çözümü güvenilir aktarlardan alışveriş yapmalarıdır. Her semtte işini iyi yapan güvenilir baharatçılar mutlaka vardır” dedi.