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      Politika Haberleri

      Akşener’den ‘Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü’ mesajı

      Editör -
      İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü' nedeniyle mesaj yayımladı.
      Politika Haberleri

      Bakan Soylu kaymakamlarla bir araya geldi

      Editör -
      İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen, '5'inci Coğrafi Hizmet Bölgesi'nde Görevli Mülki İdare Amirlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri'ne katıldı.
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      Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’50+1′ barajına ilişkin açıklama

      Editör -
      CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerde 50+1 barajına ilişkin, "Mevcut durumu Meclise getiren biziz, şu anda mevcut durumu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük...
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