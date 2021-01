Akşener: Türkiye’nin çözülemeyecek sorunu yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Türkiye’nin, aslında 83 milyon vatandaşını doyuracak, bu vatanın her bir evladını, refah içinde yaşatacak gücü de var, imkanları da var. Türkiye’nin çözülemeyecek sorunu yok” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, 2020 yılında 40 binin üzerinde gerçek kişi işletmesi ve şirketin kapandığını söyleyerek, “Kaldı ki, resmi kapanma işlemi zaman aldığı için, fiilen kapanan işletme sayısı, maalesef bunun çok üzerinde. Ayrıca, kriz dönemlerinde kurulan şirket sayısının artması, kimseyi yanıltmasın. Böyle dönemlerde, borçlarını ödeyemediği için, birçok firmanın kredibilitesi bozulur. O nedenle firmalar, iş yapabilmek ve bazı yükümlülüklerden kaçınmak için, çareyi yeni şirket kurmakta bulurlar” dedi.

‘TÜRKİYE POTANSİYELİ OLAN BİR ÜLKEDİR’

Akşener, çarşıda ve pazarda esnafı dinlediğini belirterek, “Türkiye’nin, aslında 83 milyon vatandaşını doyuracak, bu vatanın her bir evladını, refah içinde yaşatacak gücü de var, imkanları da var. Türkiye’nin çözülemeyecek sorunu yok. Tüm olanlara rağmen, kimse umudunu yitirmesin. Kimse endişe etmesin. Her zaman söylüyorum; Türkiye potansiyeli olan bir ülkedir. Türkiye kaynakları olan bir ülkedir. Türkiye zengin, güçlü ve mutlu olmak için, ihtiyacı olan her şeye sahip olan bir ülkedir. Yeter ki, milletin hazinesi, eşe dosta yandaşa değil, milletimize aksın” diye konuştu.

HDP BİNASINDAKİ GÖRÜNTÜLER

Akşener, HDP’nin İstanbul Esenyurt binasında çekilen görüntüleri hatırlatarak, “HDP binasında, Apo posteri bulunca şaşırıyorlar; ama seçim zamanı mektubunu okutmaya gelince, dert etmiyorlar. Yana yakıla, ‘HDP kapatılsın’ diyorlar; ama bunun için en ufak bir adım bile atmıyorlar. Nitekim bunlara sorarsan, en büyük Türk, en has Müslüman kendileridir; ama ‘Müslüman Türküm’ dediği için, zulüm gören kardeşlerimizi duymuyor, iki laf edemiyorlar” ifadesini kullandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Öte yandan Akşener, konuşmasının son bölümünde Doğu Türkistan’dan gelen Kaşgarlı Nursimangül Abdurraşid’i kürsüye çağırdı. Abdurraşid, 2017 yılından bu yana ailesinden haber alamadığını söylemesi üzerine, Akşener ve milletvekilleri gözyaşlarını tutamadı. Tekrar söz alan Akşener, “Allah, seni sevdiklerine, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi de huzura kavuştursun inşallah” dedi.