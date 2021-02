Akşener: TBMM’den Uygur Türklerinin uğradığı mezalim için ‘soykırım’ talebinde bulunacağız

Haluk KARAASLAN- Onur Can KANKAL/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Hollanda ve Kanada parlamentoları, Uygur Türklerine Çin tarafından yapılan mezalimi soykırım olarak tanımıştır. Grup Başkanvekili arkadaşlarımdan talebimdir, Meclis Başkanı’ndan randevu alacaksınız, TBMM’den Uygur Türkleri’nin uğradığı mezalimin soykırım olarak tanınması gerektiğine dair talepte bulunacaksınız” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin Kızılcahamam ilçesinde düzenlediği ‘Siyasal İletişim Konferansı’na katıldı. Konferansta 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını anlatan Akşener, 28 Şubat hakkında her platformda konuşmuş biri olduğunu hatırlattı.

’28 ŞUBAT OLMASAYDI NASIL BİR TÜRKİYE OLURDU?’

28 Şubat sonrası kazananların ve kaybedenlerin toptan kaybettiğini söyleyen Akşener, 28 Şubat’ta bir gücün oluştuğunu, o gücün bir grup insanı ve siyasetçiyi tehdit olarak gördüğünü vurguladı. Akşener, “28 Şubat olmasaydı Ergenekon olmazdı. Ordunun darmaduman olması olmazdı. Ben o zaman 40 yaşındaydım 60 yaşında insanlar vardı yönetici yapıların içerisinde, gidip konuştum, ötekileştirerek, bir gruptan korkarak, bir gruba yönelik tedbir alarak yol yürümenin yarın yol-su-elektrik olarak herkese geri döneceğini söylemiştim. Yıllar sonra bir davette o devrin önemli güvenlik bürokrasisinin çok önemli yerlerinde bulunan bir kişi eşime dedi ki, ‘bu kıza iyi bak, çok gayret etti ama biz onu duymadık.’ O zaman, rahmetli Mesut Bey ile Tansu Hanım el sıkışabilseydi ne olurdu? Onlar kendi partisine güç kazandırmanın dışında davranabilseydi, ekstra fedakarlık yapabilmiş olsalardı ne olurdu? Bugün nasıl bir Türkiye ile karşı karşıya olurduk? O günün güç odakları milletin her konuyu düzeltebileceğine inansalardı, ‘millet bu işi sandıkta çözer’ diyebilselerdi, o günün İstanbul sermayesi diye tanımladığımız bugün esamesi okunmayan o insanlar, bu konuda o günün siyasi cenahı kadar etkiliydiler, ona göre davranmış olsalardı nasıl bir Türkiye ile karşı karşıya olabilirdik ?” dedi.

‘ANADOLUYU KÖY KÖY GEZECEĞİM’

Akşener Uygur Türklerine yapılan mezalim için harekete geçeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Hollanda ve Kanada parlamentoları, Uygur Türklerine Çin tarafından yapılan mezalimi soykırım olarak tanımıştır. Grup Başkanvekili arkadaşlarımdan talebimdir, Meclis Başkanından randevu alacaksınız, TBMM’den Uygur Türkleri’nin uğradığı mezalimin soykırım olarak tanınması gerektiğine dair talepte bulunacaksınız. Uygur Türklerini ağaların nasıl gördüğünü hep birlikte göreceğiz. Ondan sonra da Anadolu’yu köy köy gezmeyen namerttir. Bu arkadaşlar soykırım olarak tanıyabiliyorlar mı? Göreceğim.”

