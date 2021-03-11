Akşener: Siyaset millet için yapılır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kadınların sorunlarına çözüm üretmeyi tercih ettiklerini belirterek, “Bizim için, kadına yönelik şiddet başta olmak üzere, kadınların yaşadığı tüm sorunlar, siyasetin altında, üstünde, kenarında değil, siyasetin tam merkezindedir” dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. İktidarı dış politikada buldukları her fırsatta, her mecradan defalarca uyardıklarını belirten Akşener, “Devleti yönetmek, ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını gözetmeyi, ona göre hareket etmeyi gerektirir. Özellikle uluslararası ilişkilerde, şahsi dostluklarınızı değil, devletlerarası ilişkiyi esas alın. Dedik ki; ‘Devlet başkanları ile dostluk elbette önemlidir. Ama iki ülke arasındaki ilişki, liyakatli diplomatlarla, devlet esaslı yürütülmelidir’. Peki dinlediler mi? Hayır” dedi.



Akşener “İktidar, “ABD ve AB alışverişte görsün” mantığıyla, her gün kürsülerden yepyeni reformlar, ultra inovatif eylem planları, dahiyane ekonomik programlar açıklayadursun; Aslında akılları fikirleri hala “Beşi Biyerdenin” keyfinde, menfaatinde. Hala, “mahşerin 5 müteahhidinin” kasasına ne aktarabilirler, onun hesabındalar.

Geçtiğimiz hafta, Meclis’e bir yasa tasarısı getirdiler. Köprüden, geçenin de, geçmeyenin de, Havaalanından, uçanın da, uçmayanın da, Hastanede, yatanın da, yatmayanın da para ödediği, Meşhur, hazine garantili KÖİ projelerini biliyorsunuz.

Ağalara, bu işlerdeki garanti yetmemiş olacak, Şimdi de, yurtdışından alacakları kredilere de hazine garantisi vermek istiyorlar.

Bugüne kadar, birçok şirketin 127 milyar lira borcunu üstlenmek zorunda kalan hazineye, 50 milyar liralık yeni bir yük daha bindirecekler.



83 milyon vatandaşıma, 53 milyar lira, 5 saray müteahhidine 177 milyar lira…

Utanma, sıkılma var mı? Elbette yok. Buradan bir kez daha ilan ediyorum: Türkiye’nin imkanları var, kaynakları var. Eksik olan, adil bir yönetim, ahlaklı bir iktidar.

İktidara geldiğimizde, milletin hazinesini yağmalayan, bu bezirgan saltanatına son vereceğiz. Milletin parasının efendisi, milletin ta kendisi olacak. Milletimiz, devletine güvenecek, yanında hissedecek. “Vatandaşın cebinden ne alırım?” diye değil, “Milletimin cebine ne koyarım?” diye düşündüğünü bilecek”dedi..

‘BİZ GELİRİZ, BİZ YAPARIZ’

Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Samsun, Ankara ve Aydın’a kadına yönelik şiddet olaylarının yaşandığını söyleyerek, “Sayın Erdoğan; ortağım dediklerin, daha bir hafta önce, şehitlerimizin olduğu o acı günde, benim için sosyal medyada hakaret kampanyası başlattılar, çıkıp da iki laf edemedin. Bu mu senin mücadelen?” ifadesini kullandı.

Akşener, kadınların sorunlarına çözüm üretmeyi tercih ettiklerini belirterek, “Çünkü biz, kadınların sorunlarını, siyaset üstü görmüyoruz. Bizim için kadın meselesi, toplumsal bir mesele olduğu kadar, aynı zamanda bir demokratikleşme meselesidir. Dolayısıyla, siyasi bir meseledir. Siyasi meseleleri, kadınlarla el ele vererek çözecek kurum da, doğal olarak siyasetin ta kendisidir. Bizim için siyaset, millet için yapılır. Milletin derdini çözmek, memleketi mutlu ve huzurlu yarınlara taşımak için yapılır. İşte o nedenle, bizim için, kadına yönelik şiddet başta olmak üzere, kadınların yaşadığı tüm sorunlar, siyasetin altında, üstünde, kenarında değil, siyasetin tam merkezindedir” dedi.