İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimiyle ilgili, “Bu, bir belediye seçimidir. Muhtar, belediye başkanı, belediye meclis üyeleri seçeceksiniz. Sakın ola ki tepedekilerin kavgasına, gürültüsüne aldırmayın.

Dostlarınızla ,arkadaşlarınızla, ahbaplarınızla, akrabalarınızla birbirinizle kötü olmayın. Yüz yüze bakamayacak hale gelmeyin” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bugün Bodrum’da gerçekleştireceği ziyaretler öncesi, dün akşam ilçeye geldi. Akşener, Bodrum- Milas Havalimanı’nda İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergün, İYİ Parti Bodrum Belediye Başkanı adayı Mehmet Tosun, İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanı Nevzat Kanber ve partililer tarafından karşılandı. Akşener, daha sonra Bodrum’daki otelde düzenlenen yemekli toplantıda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları, geçmiş dönem belediye başkanları ve partililer ile bir araya geldi. Akşener, buradaki konuşmasında, partisinin Bodrum Belediye Başkanı adayı Mehmet Tosun için destek istedi.

‘YÜZ YÜZE BAKAMAYACAK HALE GELMEYİN’

İYİ Parti lideri Akşener, konuşması sırasında, davetliler arasındaki eski bakanlardan İmren Aykut’u görüp, yanına gitti. Aykut’a sarılıp, “Hoş geldiniz” diyen Akşener, sözlerine kaldığı yerden devam ederek, “Mehmet Tosun’a ‘Ne söyleyeyim?’ dedim. ‘Abla sakın ola ki tepelerde dönen rüzgarları buraya yansıtma’ dedi. ‘Peki’ dedim. Seçim kampanyasına başladığımızdan beri hep ilçeleri geziyorum. Hep şunu söyledim. Bu bir belediye seçimidir. Muhtar, belediye başkanı, belediye meclis üyeleri seçeceksiniz. Sakın ola ki tepedekilerin kavgasına, gürültüsüne aldırmayın. Dostlarınızla, arkadaşlarınızla, ahbaplarınızla, akrabalarınızla birbirinizle kötü olmayın. Yüz yüze bakamayacak hale gelmeyin. Tüm konuşmalarım içinde en çok alkışı bu alırdı; ama sizinle paylaşmak durumundayım, ilk defa Niğde’de bu sözlerim hiç alkışlanmadı. Türkiye’nin nasıl hızla ayrıştığının bir göstergesidir. Çok ilginçtir, bugün Ankara’nın birkaç ilçesini gezdim. Onlara da aynı şeyleri söyledim. Orada da alkışlanmadı. Demem o ki burası bir kardeşlik adası, özgürlük adası. İnsanların birbirinin hayat tarzına, düşüncesine, inancına saygı adası haline gelmiş Bodrum’un bozulmaması gerekiyor ve Mehmet benden bunu rica etti. Mehmet burada gerçekten alkış aldı. Demek ki burada yaşayanlar, olanlar ve Bodrum’u bir yaşam yeri olarak tercih edenlerin de kararı bu yönde” diye konuştu.

‘BENİM KARDEŞİM MEHMET’İ SEÇİN’

Bodrum’da seçim yarışının, projeler ve hizmet anlayışı üzerinden yürütüldüğüne dikkat çeken İYİ Parti Lideri Akşener, şunları kaydetti:

“Elbette bu bir seçim. Bu seçimlerde propaganda yapılacak. Elbette sizleri ikna etmek üzere her birimiz bir şeyler söyleyeceğiz ama çok mutlulukla gördüm ki Bodrum’daki yarış, projeler ve hizmet anlayışı üzerinden yürüyor. Yani o rekabet güzel bir şey, hizmet etme anlayışı. Projelerin daha doğru olup olmadığı. Bu rekabet aynı zamanda seçmenin de velinimet olmasını sağlayan bir dil ve davranış. Umarım, Bodrum bu seçim kampanyasıyla bir genel başkan olarak, onun adına oy isteyecek şahıs olarak, bana da böyle bir tembihte bulunduğuna göre, demek ki Mehmet bu dilin kekremsi bir hal almamasına, saygısız bir hal almamasına özen gösteriyor. Belediye başkanlığı için çok büyük bir isteği var. Milletvekili olmak için talebi olmadı. En kolay yoldur. ‘Ben milletvekili olmak istiyorum’ demedi. Muğla Büyükşehir ile ilgili de bir plan yapmadı. Bodrum’u istedi. İlginçtir, biz ‘Millet ittifakı’nı kurduk. Muğla ve Bodrum’la ilgili o görüşmeleri biliyorsunuz, öncesinde de sonrasında da ‘Tamam’ dedi. Yani şartlı olarak seçilmesini kolaylaştıran düzenek üzerinde, ortaya bir şart koyarak adaylık talebinde bulunmadı. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu hizmet aşkının inşallah sizleri tercihiyle sizlerin teveccühü ile hayata geçmesini diliyorum. Diyorum ki ‘Benim kardeşim Mehmet’i seçin'”

‘GENEL MERKEZDEKİ ODAMA SERECEĞİZ’

Konuşmasının ardından Meral Akşener’e çeşitli hediyeler verildi. Kendisine hediye edilen, Bodrum’un kırsal Karaova Mahallesi’nde örülen Milas halısını çok beğendiğini dile getiren Akşener, “Bunu genel merkezdeki odama sereceğiz” dedi.

Akşener’e ayrıca Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya tarafından üzerinde ismi yazılı 48 numaralı Bodrumspor forması ve atkısı, partililer tarafından da İYİ Parti Bodrum Belediye Başkanı adayı Mehmet Tosun’un seçim çalışmaları kapsamında hazırlattığı ve büyük dikkat çeken karikatür dergisinin ilk sayfasının çerçevelenmiş hali hediye edildi. Akşener, karikatür dergisinin çerçevelenmiş tablosunu da odasına astıracağını belirtti. Akşener’e ayrıca ünlü karikatürist Bedri Koraman’ın 1995’te yayımlanan ‘Siyaset Arenası’ isimli karikatür kitabı hediye edildi. Son olarak ise Bodrum’un son süngercisi olarak bilinen ‘Aksona Mehmet’ tarafından Akşener’e, deniz süngeri hediye edilip, sünger hakkında bilgi verildi.

İYİ Parti lideri Akşener, daha sonra Bodrum Belediye Başkanı adayı Mehmet Tosun ve tek tek sahneye çağrılan belediye meclis üyesi adayları ile birlikte toplu fotoğraf çektirdi. Bir süre daha salonda kalan Akşener, birçok kişiyle kısa süreli sohbetler etti. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmayan Akşener, daha sonra toplantıdan ayrıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bugünkü Bodrum programına Turgutreis Mahallesi’nden başlayacak.