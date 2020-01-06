İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Libya’ya asker gönderme tezkeresine ‘hayır’ oyu verirken, Suriye’de yaşananlardan yola çıktıklarını söyledi. Akşener, “Buradaki ders, deneyim Libya konusunda ‘meçhule hayır’ dememize sebep oldu. Ben 8 sene Meclis’i yönettim. İlk defa ucu açık, belirsiz ve tüm yetkilerin cumhurbaşkanına verildiği tezkere ile karşı karşıya kaldık” dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, partisi tarafından düzenlenen ‘Yerel Yönetimler Çalıştayı’na katıldı. Aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da olduğu belediye başkanlarına ve belediye meclis üyelerine hitap eden Akşener, kendisini ‘Türk milliyetçisi’ olarak tanımlamış siyasetçi olduğunu, cumhuriyet değerleriyle ve Atatürk ile barışık olmanın Türkiye için gerekli olduğuna inandığını söyledi.

‘MANSUR YAVAŞ BİZİM PROJEMİZDİ’

Türk milliyetçiliği yolunun, en az 150 yıllık birikime sahip olduğunu kaydeden Akşener, “Ama biz bu ülkeyi somut olarak yönetecek bir projeyi hayata geçiremedik. Mansur Başkan siz bizlerin projesiydiniz. Biz başbuğumuzu cumhurbaşkanı, başbakan yapamadık. Şimdi diyorlar ya ‘Mansur Yavaş’ın seçilmesine Meral Akşener sevindirik oldu’. Sevindirik oldum başkanım; çünkü ilk defa bir arkadaşımız somut olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin başkanı oldu. Elbette CHP’ye ve CHP Genel Başkanı’na da teşekkür borçluyum” diye konuştu.