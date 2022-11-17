Akşener: Kadınlar arasındaki dayanışma çok düşük (3)

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‘BU SİSTEM YANLIŞ BİR SİSTEMDİR’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir programı kapsamında Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Ekonomik Vizyon Buluşmaları’na katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de yer aldığı programda konuşan Akşener, “Biz 2017’de bugün iş başında bulunan arkadaşlarımla ‘ucube sistem’ dediğimiz bu tek adam yani ‘partili cumhurbaşkanlığı’ sistemine dair, henüz partimiz yokken Anadolu’yu dolaşıp anlattık. Dedik ki ‘Bu sistem yanlış bir sistemdir’. O kadar enteresan ki bu sistem önce sahiplerini vuracak. Nitekim vurmuştur. ‘Ekonominin patronu güvendir’ diyorsunuz sizden öğrendik. Hukukun üstünlüğü, yargının tarafsızlığıdır ve bir demokrasidir. Yatırımın yerlisini, yabancısını bu ülkede yatırım yapmaya getiren bu saydığım meseledir. Öngörülebilirliğiniz varsa ülke olarak ister yerlisi ister yabancısı gelir burada üretime yönelik yatırım yapar. Kapıdan içeri bir yabancı yatırımcı olarak yola çıktığınızda dakika bir gol, bir ayak bastı parasına kadar giden saçmalıklarla karşılaşıyorsanız, yargıya dair herhangi bir inancınız yoksa, hukukun üstünlüğüne dair bir inancınız yoksa elbette yatırım yapamazsınız. Sıcak para girer, çıkar ya da çeşitli şekillerde kara paranın aklandığı, sürekli varlık barışını ilan ettiğiniz, ‘uçucu para’ denilen bir sistemle karşı karşıya kalırsınız. Bütün bunlar gerçekleşti. 2017 bizim için bir mihenk taşıdır. 2017 referandumundan sonra 25 Ekim 2017’de partimizi kurduk. Anayasa referandumu sonrası ‘partili cumhurbaşkanlığı’ sistemi denilen bu yapının dışına çıkılamayacağı kanaatinin olduğu bir dönemde, İYİ Parti’yi kurduk. Tek amacımız bu ucube sistemin Türkiye’den demokrasi yoluyla, sandıkta hür, helal, bağımsız yolla gitmesini sağlamak. Hiç vazgeçmeyeceğimiz ilkemiz budur” dedi.

‘İSTANBUL, ANKARA BELEDİYE BAŞKANLIKLARININ ALINMASINI GETİRDİ’

İYİ Parti’nin zor şartlar içerisinde kurulduğunu belirten Akşener, “İYİ Parti çözüm üreten bir parti. Tam seçime gideceğiz, ‘Seçime giremezsiniz’ dediler ve CHP’den arkadaşlarımın onayıyla 15 milletvekili talep ettim. Bu Türk siyasetinde demokrasiye dair önemli bir adım. Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının buna verdiği yanıt da bir diğer çok önemli adım. Bu neyi getirdi biliyor musunuz? Bu İstanbul, Ankara gibi belediye başkanlıklarının alınmasını getirdi. Bu, bugün ‘Cumhurbaşkanı adayınız kim?’ diye tepinen ağabeylerin feryadını getirdi. Şimdi Türkiye nerede? Kadere bak. Yıllarca rahmetli İnönü üzerinden ‘CEHAPE zihniyeti, tek adam sistemi’ üzerinden bağıranlar, çağıranlar” açıklamalarında bulundu.

‘BU YÖNETİLEBİLİR BİR TÜRKİYE DEĞİLDİR’

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

“1946 yılında seçimler olur. Elbette bugün anladığımız manada o günkü şartlarda demokrasi yoktur ama demokrasiye dair talepler, adımlar vardır. Demokrat Parti (DP) seçime girer. Pek çok itiraz var. Kanunlar çok partili sisteme uygun değildir. Rahmetli İnönü hem Cumhurbaşkanı hem de CHP’nin Genel Başkanı’dır. DP’nin Genel Başkanı Celal Bayar’dır. Sonuç itibariyle Celal Bey, İsmet Bey’e kanunlar yoluyla çok partili sistemin bütün gereklerinin yerine getirilmesi gerektiğini söyler. İsmet Bey, Celal Bey’e der ki; ‘Biz bunu yapalım.’ Kendisi cumhurbaşkanlığına geçer ve başbakanlığına toplumun her kesimini kucaklayan bir kişi gelir. Sonraki süreçte çok partili sistemin gerekleri yerine getirilir. Biz bugün 1946’dayız. Yıl 2022. Dijital demokrasi tartışılıyor. 1946’nın kurallarıyla, orayı özleyerek geçmiş bir yönetim anlayışıyla yönetiliyoruz. Bilgiye erişimin bu kadar hızlı olduğu bir dünyada 1946’nın bir tık altındayız. Bu yönetilebilir bir Türkiye değildir. Gerisinin artık hiçbir önemi yok. Biz bunun değişmesi için partimizi kurduk. Buradan geri adım atmamız mümkün değil.”

‘ARADA BİR YERLİ VE MİLLİ OLARAK İLAN EDİLİYORUZ’

İYİ Parti’nin kutuplaştırmayı, hayali kavgayı, aynı apartmandaki komşuların siyaset yüzünden birbirine küs olduğu bir Türkiye’yi değiştirmeyi amaçladığını anlatan Akşener, “20 Ocak 2020’de ben ve arkadaşlarım bütün şehirleri dolaştık. 15 milletvekiliyle başlayan hikaye, 11 büyükşehrin alınmasını getirdi. 1946’lardan başlayıp, zaman zaman devam eden farklı bir mücadelenin getirdiği algıların dökülmesini getirdi. Farklılıklara saygı duyan, partileri birbirine benzetmeye çalışmayan bir başka anlayışın doğuşuna sebep oldu. 21’inci yüzyıl demokrasi anlayışı da budur. İYİ Parti’nin bu ülkenin kilit taşı olduğuna inanıyorum. O nedenle İYİ Parti’nin üzerine bu kadar gidiliyor. Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Cumhur İttifakının mensupları tarafından dürtülüyor. Zaman zaman bizi inciten tariflerle de karşılaşıyoruz. İYİ Parti’nin denklemin içinde bulunmadığı hiçbir bileşen bir şey yapamıyor. Arada bir yerli ve milli olarak ilan ediliyoruz” dedi.

‘CUMHUR İTTİFAKI MASASINA KAPALIYIZ’

Akşener ayrıca programın soru cevap kısmına geçildiğinde, “Biz kumar masasına oturmayız. Bu ucube sistem değişmedikçe sizlerin rahat etmesi, gençlerimizi adım atması mümkün değil. Umudun yeşermesi için demokrasi lazım. Millet İttifakı’na ve 6’lı masa konusunda devam ama Cumhur İttifakı masasına kapalıyız” diye konuştu.

Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)

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