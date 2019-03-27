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27 Mart 2019
Ana Sayfa Politika Haberleri Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bodrum atmosferi, inşallah Türkiye'nin her tarafında egemen olur. Bodrum'un böyle bir özelliği ve güzelliği var.
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Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bodrum atmosferi, inşallah Türkiye’nin her tarafında egemen olur. Bodrum’un böyle bir özelliği ve güzelliği var.

Ama siyaset, aynı zamanda rekabet demektir. Rekabet etmek demek, seçmenin efendi olduğu, velinimet olduğu bir anlayışı ortaya koymak demektir. Yani birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında dün akşam geldiği Bodrum’daki programına bugün devam etti. Akşener, önce Bodrum Sağlık Vakfı’nı ziyaret etti. Vakıf Başkanı İbrahim Akkaya ve vakıf yöneticileri tarafından karşılanan Akşener, engelli öğrencilerin çalışmalarını yakından inceledi. Öğrencilerin farklı seramik türlerini nasıl ürettiklerini anlatmasını dikkatle dinleyen Akşener, vakıf yöneticilerine, öğretmenlere, velilere ve öğrencilere teşekkür etti. Akşener daha sonra kalabalık konvoyla, Turgutreis Atatürk Meydanı’na hareket etti. Burada seçim otobüsünden inen Akşener, CHP Turgutreis Seçim Ofisi’ni ziyaret ederek başarılar diledi.

‘BİRİNİ KÖTÜLEYEREK KENDİNİZ İYİ OLAMAZSINIZ’

Kurulan sahneden ilçe sakinlerine seslenen ve İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun’a destek isteyen Akşener, şöyle dedi:

“Ben dün buraya havalimanından gelirken, Mehmet kardeşime bir soru sordum, nelerden bahsedeyim diye. Dedi ki, ‘Yüksek siyasetten bahsetmeyin. Tepedeki kavgadan bahsetmeyin. Bodrum’da kardeş hukuku sürüyor. Bodrum’da sadece siyasi rekabet ve projeler üzerinden yürüyen bir rekabet var’. Ne güzel bir şey bu. Hizmet anlayışı, projeleri kimin iyiyse, kime güveniyorsanız oy vereceksiniz. Dilerim ki Mehmet Tosun’un bana söylediği bu Bodrum atmosferi, inşallah Türkiye’nin her tarafında egemen olur. Bu hava her tarafta devam eder. Bunun için Bodrum’un böyle bir özelliği ve güzelliği var. Ama siyaset, aynı zamanda rekabet demektir. Rekabet etmek demek, seçmenin efendi olduğu, velinimet olduğu bir anlayışı ortaya koymak demektir. Yani birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız.”

CEKETİMİ ASSAM SEÇİLİRİM ANLAYIŞI

Meral Akşener, 31 Mart’ın genel değil yerel seçim olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben seçilmeyeceğim. Sayın Erdoğan seçilmeyecek. Sayın Bahçeli seçilmeyecek. Sayın Kılıçdaroğlu da seçilmeyecek. Kimler seçilecek bu seçimde? Partilerimizden belediye başkanı adayı olmuş şahıslar seçilecek. Ama çok uzun zamandır, ‘ceketimi assam seçilirim’ anlayışı, seçmeni velinimet olmaktan çıkardı. Ben kadın olarak Türkiye’de yola çıkıp da siyaseten sağ kalan tek kadın politikacıyım. Tecrübe anlamında çok şey gördüm, geçirdim. Doğru Yol Partisi’nde yola çıktım, ondan sonra MHP’de devam ettim, olmadı. Bir mücadelenin sonunda, arkadaşlarımız ve milletimiz ‘Bir parti kur’ dedi. Biz beraberce, İYİ Parti’yi kurduk.”

‘BELEDİYE PERSONELİNİN TEMİNATI BENİM’

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun’a destek isteyen Meral Akşener, daha sonra seçim otobüsüyle ilçe merkezine hareket etti. Yol boyunca sevgi gösterileriyle karşılaşan Akşener, Bodrum Belediye Meydanı’nda seçim otobüsünden inerek, Merkez Taksi Durağı’nda şoför esnafıyla çay içti. Daha sonra Bodrum Belediyesi önüne geçen Akşener, “Belediye personelinin teminatı benim” dedi. İskele Meydanı’na yürüyen Akşener, Denizciler Derneği’nde dernek yönetimi ile bir araya geldi. Akşener ve beraberindekiler daha sonra İYİ Parti Merkez Seçim İletişim Merkezi’ne geçti. Burada partili kadınlarla bir araya gelen Akşener, konuşmasının ardından ilçeden ayrıldı ve İstanbul’a hareket etti.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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