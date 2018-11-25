Akşener: Bilek güreşi değil el sıkışma olmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığım söyleşide Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP teşkilatlarına çok önemli mesaj şöyle geldi.



Akşener: Bilek güreşi değil, el sıkışma olmalı diyerek şöyle devam etti: “Yerel seçim ittifakı genel merkezler ve teşkilatlar arasında güvene dayalı işbirliği ile karşılıklı olarak istekli ve pozitif olmalı. İki parti arasında bilek güreşi değil, el sıkışma olmalı.”

Akşener, “İYİ Partiye oy veren 5 milyondan fazla vatandaşa karşı çok vefa borcumuz var,sorumluluğumuz var. Onların dertleri ile dertlenmeliyiz. Türkiye’yi 24 Haziran öncesinde olduğu gibi adım adım gezeceğiz, vatandaşlarımızla kucaklaşacağız”dedi.

Konu ittifak olunca hemen sorulara geçtim:

Anlaştığınız illeri, ilçeleri ve belediye başkan adaylarınızdan birkaç örnek verir misiniz?

Akşener: “Henüz teknik çalışmalar sonuçlanmadı. Ne iller, ne ilçeler ne de başkan adayı olacak isimler gündeme gelmedi. Ancak 16 Nisan referandumunda HAYIR çıkan seçim bölgeleri başta olmak üzere tüm seçim çevreleri üzerinde Koray Bey ile Bülent Bey (Tezcan) ekipleri ile çalışıyorlar. Henüz genel başkanlara sunulan bir rapor yok”

İYİ Parti Belediye Başkan adaylarının belirlenmesi konusunda çalışmalarını sürdürüyor mu?

Akşener: Elbette, yöresinde sevilen, sayılan, itibar, kariyer ve liyakat sahibi erkek ve kadın adaylar var. Yerel seçimlerin en önemli özelliği yerel adayların dikkatli şekilde belirlenmesidir. Çünkü partinin oyu da başkan adayının oyu da bu seçimde önem kazanır.”

CHP ile İYİ Parti ittifak görüşmeleri ne zaman sonuçlanır?

Akşener: “Biz ittifak görüşmelerinin en kısa sürede neticelendirilmesinden yana olduğumuzu söyledik.”

24 Haziran’da çok miting yaptınız. Bu mitinglerinizi daha sonra izleyip değerlendirdiniz mi?

Akşener: (Gülerek ) Elbette bakalım neler söylemişim diye tamamını izledim. Eksiklerimi, hatalarımı gördüm. Vatandaşın hangi konuları yürekten desteklediğini, hangi konulara ilgisiz kaldığını gördüm. Hangi konuları güzel işlediğimi de fark ettim ki vatandaşlarımın da heyecan ile o sözlerimi desteklediklerini açıkça gördüm.

31 Mart Yerel seçim kampanyalarınızda daha deneyimli, konulara daha hakim ve daha aktif bir Akşener mi göreceğiz?

Akşener: Beni izlediğinizde evet açık söylüyorum göreceksiniz aradaki farkı. 24 Haziran seçiminden önce gelecek ekonomik krizi anlatmıştım ama yaşamadıkları için fazla tepkili değildi vatandaşlarım. 24 Haziran sonrası yaşanan ağır ekonomik kriz sonrası ne kadar haklı olduğumuzu anlamışlardır.”

Yerel seçim kampanyasında öne çıkartacağınız ana konular neler?

Akşener: Vatandaşlarımızı da bize oy veren 5 milyon seçmenimizi de hayal kırıklığına uğratamam. Onların dertleri ile dertlenir, onların sevinçleriyle mutlu olurum.

Öncelikle AKP hükümetlerinin 17 yıllık hatalı ekonomik politikalarının krize neden olduğunu anlatırız. Yerel seçimlerde bu ekonomik krizin hesabının AKP’den sorulması gerektiğini vatandaşlarımıza söyleriz.

AKP’nin rantçı yandaşlarına dağıttığı Türkiye’nin kaynaklarını dar gelirliye, asgari ücretliye, emekliye, memura, işçiye, esnafa, çiftçiye ve hayvancılıkla uğraşan kesime verilmesi gerektiğini vurgularız.

Yerel seçim olduğu için çağdaş şehircilik anlayışı ile vatandaşın yaşam alanlarını en mükemmel şekilde düzenleyecek, hemşehrilerinin tüm sorunlarının çözümü için özveri ile çalışacaklardır.

Şunu öncelikle vurgulamak isterim ki belediye başkanlarımız dar gelirlinin, işsizin, fakirin fukaranın emrinde olarak her zaman yanlarında olacaklardır.”