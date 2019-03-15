İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki günlük Manisa programına Turgutlu ilçesinden başladı. Akşener, beka tartışmalarına değinerek, “Bu bir yerel seçim. ‘Beka beka’ dediler.

Döndük dedik ki sandalyeniz tehdit altında değil, bir problem yok. Bu kez beka gitti ‘beş harfliler’ geldi” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa programı için öğle saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na geldi. Akşener’i burada İYİ Parti Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ve partililer karşıladı. Akşener konvoyla ilk mitingi için Turgutlu’ya geçti. Akşener’i ilçe girişinde CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı, Turgutlu Belediye Başkan Adayı Çetin Akın ve partililer karşıladı. Turgutlu merkezine parti otobüsüyle gelen Akşener’e ilçe sakinleri ilgi gösterdi. Selfie isteğini kırmayan Akşener, otobüsten halkı selamlayıp, Atatürk Bulvarı’ndaki mitinge geçti. Akşener, şunları söyledi:

“Bu meydanı şenlendirdiniz, hakkınızı helal edin. Şimdi biz bir yerel seçime gidiyoruz. Sanırsınız ki Allah Allah nidalarıyla savaşa gidiyoruz. Sakın ola bu dile aldanmayın. Bu bir yerel seçim. ‘Beka beka’ dediler. Döndük dedik ki sandalyeniz tehdit altında değil, bir problem yok. Bu kez beka gitti ‘beş harfliler’ geldi. 11 milyon oy almış CHP seçmenini, 5 milyon oy almış İYİ Parti seçmenini, 1 milyon oy almış Saadet ve Demokrat Parti seçmenini teröristlikle suçladılar. Biz yuhlamıyoruz. Neşeli neşeli seçim kampanyası yapıyoruz. Neşeniz kaçtı. Yüzlerine vurunca problem oldu. Şimdi Kemal Bey kurtardı, bana daha çok kızıyor. ‘Bu kadın’, arkasından ‘Bayan Meral’, sonra ‘Hanımefendi’ye döndü. Sağ olsun beyefendi. Biz bunları yaşadık, gördük geldik. Bu 18 milyon oyu almış partilerin seçmenlerine ‘terörist’ dedin mi; dedin. Türkiye’nin bir bölümünde ‘zillet’ dedin mi; dedin. ‘İllet’ dedin mi; dedin. Biz sana bir şey diyor muyuz; demiyoruz. Ama buradan ilan ediyorum. Bu arkadaşlar 2002 senesinden beri Türkiye’yi uçuruyor, aşırıyor, kaçırıyor. Her seçimden sonra ayaklardaki zincirlerden kurtulunuyor. Artık bıktık bu zincirlerden. Buradan ilan ediyorum. Bana bak efendi, bu zincirleri ayağına kim vurduysa söyle ben kıracağım o zincirleri. Bıktık bu zincirlerden.”

‘BEKAYI UYDURDULAR’

Türkiye’nin her alanda ithal eden bir ülke haline geldiğini belirten Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çiftçi perişan. Çiftçiyi üretir hale getirmek için ‘Mazottan ÖTV’yi indir’ dedik. Ama Turgutlu çiftçisi mazotu 6- 6,5 lira alırsa elbette ürününü pahalıya çıkarır. Şimdi bu bir yerel seçim. Bu yerel seçimde, belediye başkan adaylarını hizmet açısından değerlendirin. Şimdi Çetin Akın belediye başkanı seçilirse, Turgutlu’nun bekası gidiyor. Dün belediye başkan yardımcılığı yaparken bekanıza halel getirdi mi? Şimdi nasıl getirecek? Şimdi bu aziz millet yemedi bunu, bekayı uydurdular. Ama beka yokmuş, ‘beş harfliler’ sorunu varmış. Biri ‘Meral’, biri ‘Kemal’, biri ‘Temel’. Recep ne ola ki? Recep de beş harfli. Ama o Tayyip Bey’in peşinden gidiyor. O altı harfli. Biz bu seçimlerin yerel seçimler olarak gitmesini istiyoruz. O ilçenin o şehrin sorunlarını dinlediği bir seçim olmasını istiyorum. Bugün her iki başkan için oy istemeye geldim. Onlar da gelsin. Onlar da size kendilerini anlatıp, oyu istesin. 31 Mart’ta onların kulaklarını çekin. Çektiniz mi? Ne oldu? Manisa gitti, İstanbul gitti, Ankara gitti, İzmir gitti, Bursa gitti, Samsun gitti, Trabzon gitti, Ordu gitti. Televizyonda dedi ya ‘Benim ne olduğumu bilir’ diye. Allah var biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Çektik mi kulağı? Ne diyecek? ‘Aziz milletim verdiğiniz mesajı aldım’ diyecek.”

BAKAN PAKDEMİRLİ’Yİ ELEŞTİRDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi eleştiren Akşener, iktidarın 31 Mart seçimlerini ısrarla yerel seçim havasından çıkarmaya çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

“Ben tütüncü kızıyım. Ne zordur onu dizmek ama bunlar bilmez. Baktık ki Fransa’dan arpa ithal ediyoruz. Bu Tarım Bakanı daha felaket. Avrupa’nın en büyük yetiştiricisi olduğunu iddia etti arkadaş. Sen Sırbistan’dan, Fransa’dan et, hayvan ithal ediyorsun. Angus adını sayenizde öğrendik. Halbuki burada hayvan yetişirdi. Çiftçiyi öldürdüler. Bu Tarım Bakanı patates ekmesini yasakladı. Ne oldu? 15- 20 Nisan arasında soğan patates ithalatı serbest.”

Akşener, mitingin ardından Salihli ilçesine geçti.

SAĞDUYU ÇAĞRISI YAPTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki günlük Manisa programı kapsamında Turgutlu’daki mitinginin ardından Salihli’ye geçti. Parti otobüsüyle ilçeyi gezen Akşener, vatandaşları selamladı. Salihli Kent Meydanı’nda vatandaşlarla buluşan Akşener’e, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı ve Millet İttifakı Salihli Belediye Başkan adayı Muzlum Nurlu eşlik etti. Meydanda parti otobüsünden vatandaşlara seslenen Akşener, sağduyu çağrısı yaparak seçim nedeniyle kimsenin düşman olmamasını istedi.



‘EĞİLSEM BAŞIM BELADAN KURTULACAK’

Konuşmasına başlarken gençlerin “Dik dur eğilme evlatların seninle” sloganına karşılık veren Akşener, “Evladım eğilemiyorum. Eğilsem başım beladan kurutulacak” dedi. 31 Mart seçimlerinde adayların projelerinin yarışması gerektiğini vurgulayan Akşener, “Siz onlara pirim vermeyin. Ağalar kavga etmemizi istiyor. Ağalar birbirimize düşman olmamızı istiyor. Siz aynı okulun velilerisiniz. Aynı tarlanın sınır komşularısınız. Tencereyi kaynatmanın zorluğunu yaşayan kadınlarsınız. Siz aynı apartmanın komşularısınız. Seçim bitecek, aynı camiye gideceksiniz. Seçim bitecek aynı caminin cemaati olacaksınız. Aldırmayın bunlara. Bu bir yerel seçim. Bu yerel seçimde size en iyi hizmet edecek, en iyi projeyi seçecek, adayı seçeceksiniz. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi’ne söylenen illet, zillet gibi sözleri siz söylemeyeceksiniz. Biz sinirlenmeyeceğiz. Onlar sinirlenecek. Burada kaç beş harfli var parmak kaldırsın. Bakın memleketin yarısı beş harfli. Diyeceğim ki şimdi içerilerine üç harfli kaçtı, onu da diyanet yasakladı. Elbette biz seçimde rekabet edeceğiz ama olumlu rekabet edeceğiz. Sizi projelerle ikna etmek için buradayız. AK Parti’ye MHP’ye oy veren de bizim canımızdır, kanımızdır.” dedi.



Konuşmasında ülke problemlerine de değinen Akşener, “İktidara geldiğimizde mazot fiyatlarını düşüreceğiz demiştik. Hala sözümüzün arkasındayız. Bunlar düşürmedi, bizim seçilecek belediye başkanlarımız düşürecek. Biz çiftçinin yanında olacağız” diye konuştu. Meydanda görev yapan polisleri de selamlayan Akşener, polislerin 3600 ek gösterge sorununu da kendilerinin çözeceğini söyledi.



Konuşmasının ardından Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı ve Millet İttifakı Salihli Belediye Başkan adayı Muzlum Nurlu’yu vatandaşlara tanıtan Akşener, Sarıgöl’deki programı için ilçeden ayrıldı.

‘PROJELERE OY VERİRSİNİZ’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki günlük Manisa programı kapsamında Turgutlu ve Salihli mitinginin ardından Sarıgöl’e geçti. Parti otobüsüyle ilçeye giriş yapan gezen Akşener, Hükümet Konağı Meydanı’nda ‘Ölürüm de zam bağımı jeotermale yedirmem’, ‘Son ağaç kesildiğinde, son nehir zehirlendiğinde, son balık öldüğünde, paranın yenmeyeceğini göreceksiniz’, ‘kanser olmak istemiyoruz, jeotermale hayır’ pankartlarıyla karşılandı. Akşener’e CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı ve Millet İttifakı Sarıgöl Belediye Başkan adayı Emrah Eroğlu eşlik etti. Meydanda parti otobüsünden halka seslenen Akşener, Sarıgöl çiftçisinin sorunlarına çözüm üreteceklerini belirterek, şöyle konuştu:



“Çiftçiye, köylüye millete rağmen iş yapılır mı? Ama ağalar diyor ki ‘ben istiyorum olur.’ Siz hayır diyorsanız kimsenin gücü buna yetmez, yetemez. Belediye başkanlarımızla konuştum, farklı enerji kaynakları üretecekler. Biz bütün bunlara ‘dur’ demek için kulağı çekeceğiz. Bu kulağı morartacaksınız. Özelikle köylü vatandaşlar morartacak. Mazot pahalı, yem pahalı, her şey pahalı. Üstüne birde çek senetle sizi dolandırıp kaçıyorlar. Bunun hesabını soracaksınız. Siz siz olun birbirinize düşmeyin. Bu yerel seçim. Bu seçim de ne Tayyip tartılır, ne Meral tartılır, ne de Devlet tartılır. Bu seçimde Orkun tartılır, Emrah tartılır. Projelere oy verirsiniz, 1 Nisan günü normal hayatınıza geri dönersiniz. Bizler aynı bayrağın altında askere gidiyoruz. Bazıları ise gitmez. Zenginimiz bedel öder, mehmedimiz fakirdendir. Parayı bastırıp askerlik yapılıyor. Parası olmayan fakir fukara ne yapacak. Beka beka dediler. Orduyu düşürdüler. Türkiye coğrafyası nedeniyle sorun yaşayan bir ülke. Ama korkmayın bu kadar, her Türk asker doğar, korkmayın bu kadar. İstiklal Savaşı’nı yapmış bu millet. Merak etmeyin korkmayın, Trump’ın önünde eğilmeyin. Putin’in önünde eğilmeyin. Milletin arasına gelin. Sarıgöl’e gelin ama gelemezler.”



‘YAKARSA DÜNYAYI GARİPLER YAKAR’

Burada konuşmasını tamamlayan ve adaylarını tanıtan Akşener, Alaşehir’e geçti. Alaşehir’de Sümer Oral Caddesi’nde de halka hitap eden Akşener, “Biz bunlara uymayacağız. Projeler arasındaki farkı, rekabeti görecek ve oy vereceksiniz. Tepedekiler anlaşır, siz buradaki kardeşlik hukukunu bozmayacaksınız. Ama en çok umutsuz gençler korkutuyor. 31 Mart’ta kendi öz evladınızı seçin” diye konuştu.



Konuşmasını tamamlayan ve ilçe adayını tanıtan Akşener, konaklayacağı Manisa’daki otele geçti.