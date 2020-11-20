Akseki’nin yüksekleri, beyaza büründü

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) – ANTALYA’nın Akseki ilçesine bağlı Alacabel mevkisi, geceden beri yağan karla bembeyaz oldu.

Akseki’ye bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde gece başlayan kar yağışı, bugün de etkisini sürdürdü. Kar nedeniyle yüksek kesimler başta olmak üzere kara yolu ve çevresi beyaza büründü. Karın birikmesi nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler, park alanları ve dinlenme tesislerinde bekledi.

Karayolları ekipleri ise yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik akışının kontrollü sağlandığı yolda ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

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