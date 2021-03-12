Aksaray’ın Ortaköy ilçesi, kar yağışıyla bembeyaz

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’ın Ortaköy ilçesi, gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 10 santimetreye yaklaştı.

Mart ayının ilk haftası mevsim normallerinin üzerinde sıcak havanın etkili olduğu Aksaray’da, gece kar yağışı başladı. Özellikle Ortaköy ilçesine, dün yağmurun ardından gece saatlerinde kar yağdı. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Ortaköy Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmasına başladı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 10 santimetreye yaklaşırken, Ekecik Dağı’nın beyaza bürünmesiyle görsel güzellik oluştu.

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