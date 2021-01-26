Aksaray’daki Narlıgöl, karlı görüntüsüyle ziyaretçilerine güzellik sunuyor

Kapadokya’nın merkezindeki krater gölü, çevresindeki kayadan oyma mekanları, peribacaları ve doğal güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.
Kar yağmasıyla beyaz örtüye bürünen Narlıgöl, Kapadokya bölgesine gelen turistler ve amatör fotoğrafçılardan ilgi görüyor.
Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen etrafı dağlarla çevrili tipik bir krater gölü olan Narlıgöl’ü son yıllarda tabiat tutkunu yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor.
Göle gelen amatör fotoğrafçı Mustafa Demiray, AA muhabirine, tabiat tutkunları için Kapadokya bölgesinde ve özellikle Narlıgöl’de büyüleyici bir manzaranın bulunduğunu söyledi.
Demiray, Narlıgöl’ün beyaz gelinliğini bu yıl biraz geç giydiğini ancak bu fırsatı kaçırmamak için göle geldiğini dile getirdi.
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