Aksaray’da yaban hayvanları için 10 ton yem bırakıldı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Aksaray Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kentte bir haftadır etkisini artırarak sürdüren kar yağışı dolayısıyla yaban hayvanlarının beslenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Hasandağı ve Ekecik Dağı’nda, yaban hayvanları için saman, yonca, sakatat, kuru yemlerden oluşan 10 ton yemi hayvanların görebileceği şekilde ağaç diplerine döktü. Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, etkisini artıran kar yağışı nedeniyle hayvanların yem bulma konusunda sıkıntı yaşayabileceği düşüncesiyle böyle bir çalışma başlattıklarını belirtti. Saklav, şunları söyledi:

“Hayvanlarımız aç kalmasın diye, yem dağıtma programı düzenledik. Amacımız yaban hayatını korumak ve doğal yaşamlarını sağlamak. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kent genelinde yaban hayatını korumak için 10 ton yem dağıttık. Hayvanlarımız bu yemleri yiyerek hayatlarını devam ettirecek. Böylelikle doğal dengemizi korumuş oluyoruz. Yonca, yem bitkileri, yeşil ot, tavuk eti ve sakatat dağıtımı yaptık.”

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise, ”Hasandağı ve Ekecik Dağı bölgesinde doğaya 10 ton yem bıraktık. Hayvanlarımız doğanın dengesini sağlamak için çok önemli. Bizler hayvanlarımızın beslenmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu dağlarımızda yılkı atları var, tilkiler, tavşanlar, kurtlar ve yabani kuşlar var. Bu hayvanlarımız için yemleme çalışmaları yürütüyoruz” dedi.

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