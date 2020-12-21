Aksaray’da sahte içki operasyonu: 5 gözaltı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) – AKSARAY’da, sahte içki üretimi ve satışı yapılan 4 farklı adrese düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 4 farklı adreste sahte içki yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Adreslere yapılan baskında sahte içki yapımında kullanılan 60 litre alkol ele geçirildi. Aramalarda 409 şişe gümrük kaçağı içki, 650 boş şişe, 100 alkol şişesi kapağı, 4 top rulo halinde marka amblemleri, 300 litrelik alkol yapımında kullanılan vanalı tank ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltınan alınan S.B. (38), Ş.D. (37), R.D. (58), O.B.(32) ve H.B.(54) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sinan Balkır tutuklanırken diğer 4 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak içkilerin ise İstanbul ve Aksaray’da yılbaşı öncesi piyasaya sürülmeyi planlandığı öğrenildi.

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