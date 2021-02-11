Aksaray’da sağlık çalışanları, ikinci doz aşıları oluyor

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da, koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik Covid-19 aşısının ikinci doz uygulamasına başlandı.

Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü takvim kapsamında, 14 Ocak’ta sağlık çalışanlarına yönelik yapılan aşıların ikinci dozu da bugün uygulanmaya başlandı. İlk uygulamanın 2 bin sağlık çalışanına yapıldığını kaydeden Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Zekiye Soykan Sert, “Aşılama çalışmaları şu ana kadar gayet iyi gidiyor. Personelimizden yaklaşık 400 kişi aşılandı. Bu aşamada sorunsuz çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı’mızın talimatları doğrultusunda aşılama çalışmalarımız devam ediyor. İlk aşılamalarımızda herhangi bir sorun olmadı. Hiçbir vatandaşımızda sıkıntı yaşanmadı. Aşı sonrası vatandaşlarımızı bir süre hastanemizde bekletiyoruz. Herhangi bir problem yaşamadık çok şükür” dedi.

Aşı olan Bülent Pekmezci ise ikinci aşıyı yaptırdığını ve herhangi bir sorun yaşamadığını belirtti. Bütün sağlık çalışanlarının aşılama çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Pekmezci, “Her şey iyi gidiyor. Diğer arkadaşlarımız da randevuya göre gelip aşılarını oluyor. İnşallah bir an önce bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmak için uğraşıyoruz” diye konuştu.

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