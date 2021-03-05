Aksaray’da, manav ve marketlerde kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı’nca açıklanan tabloya göre ‘çok yüksek riskli’ il olarak kırmızı kategoride bulunan Aksaray’da, pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bakkal, market ve manavlar kapalı olacak. Bugün kısıtlama öncesi bakkal ve manavlarda alışveriş hareketliliği oldu.

Aksaray İl Hıfzıssıhha Kurulu, kırmızı kategoride yer alınması nedeniyle pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bakkal, manav ve parkların kapalı olması yönünde karar aldı. Bu kararın ardından kısıtlama günü bakkal ve manavlardan alışveriş yapamayacak olanlar da bugünden alışverişe başladı.

Kısıtlama öncesi hareketliliğin başladığını belirten manav Murat Taş, ”Pandemi dolayısıyla pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması var. Biz de işletmeler olarak kapalıyız. Alışveriş yoğunluğu bugünden başladı. Yarın da aynı şekilde hareketli geçeceğinden önlemlerimizi aldık. Özellikle manav reyonuna şeffaf eldivenle tek kullanımlık poşetler koyduk. Hizmet saatimizin geçen hafta cumartesi gününe göre 3 saat uzatılması biz ve müşterilerimiz için iyi oldu. Bunun yanında işletmemize gelemeyen müşterilerimize de online hizmet veriyoruz. Pandemi döneminde online hizmete ciddi talep var” dedi.

Market işletmecisi Şahin Hatipoğlu da pazar günü kapalı olması nedeniyle marketlerde yoğunluğun başladığını belirterek, cumartesi günü kapanış saatlerinin 3 saat uzatılmasının kalabalığı önleyeceğini söyledi.

Alışveriş yapan Süleyman Orkun da “Şehrimizde pazar günü tam kapanma olacak. Biz de son günün yoğunluğuna kalmamak içir alışverişimizi bugünden yaptık çünkü son gün yoğunluğunda riske girmek istemedik. Şu anda rahat bir şekilde alışverişimizi yapıp evimize dönüyoruz. Pazar günü hepimiz evlerimizde olacak ve yasaklara uyacağız” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI