Aksaray’da koyunları telef olan aileye valilik sahip çıktı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da otomobil çarpması sonucu 21 koyunu telef olan aileye valilik sahip çıktı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, koyunların sahibi Şerife Keser’i arayarak, telef olan koyunlarının yerine yeni koyun alacaklarını söyledi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Kargın köyü çıkışında meydana geldi. Turan Demirtaş’ın kullandığı 68 ABU 754 plakalı otomobil, iddiaya göre yola aniden çıkan koyun sürüsüne çarptı. Kazada sürücü Demirtaş ve yanındaki Ramazan Uguz yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobilde polis ekiplerince yapılan aramada, içki şişeleri bulundu. Sürücü Demirtaş’ın otomobiliyle çarptığı sürüdeki 21 koyun telef oldu, 10’u yaralandı. Koyunlarının öldüğünü gören Şerife Keser, ”Görünce çok ağladım. Eşim emekli de değil, tek geçim kaynağımız koyunlardı. 2 çocuğum için karda, kışta hayvanlarımızın arkasındaydım. Bizim tüm geçim kaynağımız bu hayvanlar. Ben yetkililerden yardım bekliyorum” dedi.

‘ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KURBANI OLDUK’

Sürücünün alkollü olduğunu öğrendiklerini belirten gelini Nariye Keser ise, ”Tüm geçim kaynağımız bu koyunlardı. Koyunlarımın tamamı gebeydi. Koyunlarımla karnındaki kuzuları da öldü. Ben bu kış gününde şimdi ne yapayım? Gece gündüz, ailemle bu koyunların peşinden koşuyoruz. Bir alkollü sürücünün kurbanı olduk” diye konuştu.

VALİLİK SAHİP ÇIKTI

Kaza haberinin ardından Aksaray Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ailenin ve okuttukları öğrencilerin mağdur olmaması için yanlarında olacaklarını duyurdu.

‘KOYUNLARIMIZI DEVLET KARŞILAYACAK’

Koyunları telef olan Şerife Keser, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’nun telefonla aradığını ve telef olan koyunların devlet tarafından karşılanacağının sözünü verdiğini belirtti. Keser, şunları söyledi:

”İnşallah koyunlarım gelir. Benim geçim kaynağım bu hayvanlarım. Başka bir gelirimiz yok. Dün kaza olunca çok üzülmüştüm. Bizim emeklimiz falan yok. Bunlar da kazada telef oldu. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Karnındaki kuzularıyla birlikte hayvanlarım öldü, çok üzüldüm. Valimiz dün olayı duyunca telefonla aradı. Allah bin kere razı olsun. Devletimizden, valimizden Allah razı olsun. İnşallah koyunlarım gelir. Geldi yetkililer hayvanların küpelerini falan yazdılar. Ben torunlarımın her gün koyun otlatmadan gelince ayaklarındaki dikenleri temizliyorum.”

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