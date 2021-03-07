Aksaray’da kısıtlamada araç bulamayan öğrenciyi, Vefa Grubu evine götürdü

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- İSTANBUL’dan otobüsle geldiği Aksaray’da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle toplu taşıma aracı bulamayan üniversite öğrencisi Efe Mutlu’yu (25), Vefa Sosyal Destek Grubu evine götürdü.

Üniversite öğrencisi Efe Mutlu, İstanbul’dan yolcu otobüsüyle memleketi Aksaray’a geldi. Kısıtlama nedeniyle toplu taşı aracı ve taksi bulamayan Mutlu, o sırada devriye görevi yapan Vefa Sosyal Destek Grubu’nun görünce durumu anlattı. Bunun üzerine vefa ekipleri, Mutlu’yu evine götürdü. Mutlu, “İstanbul’dan Aksaray’a geldim. Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için hiçbir şekilde evime gidemedim. Şehirde toplu taşıma ve taksiler çalışmıyor. Ailemin de dışarı çıkma izini olmadığı için beni almaya gelemedi. Vefa Sosyal Destek Grubu sahip çıktı” dedi.

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