Aksaray’da kiracı ev sahibi kavgası: 5 yaralı

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Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da kira zammı yüzünden kiracı ile ev sahibi arasında çıkan kavgaya yakınları da karıştı. Yaşanan arbede sırasında 4 kişi darbedilirken 1 kişi de tabanca ile yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Hasas Mahallesi 6641 Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Fevzi Akpınar (30) ile kiracısı Yunus Emre Öztorun (27) kısa süre önce kira zammı yüzenden tartıştı. Bugün yine binada kiracı ile ev sahibi ikinci katta karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Tarafların birbirlerini darbetmeye başladığı kavgaya akrabalar da karıştı. Kiracı Yunus Emre Öztorun ile kardeşi Yaşar Öztorun, ev sahibi Fevzi Akpınar ile babası Bayram Akpınar’ı (72) darbederken; ağabey İsmail Akpınar (37) ise tabancayla sol kolundan vuruldu.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Polis ekipleri biber gazı sıkarak kavgaya karışanları güçlükle ayırdı. Yaralı 5 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastaneye sevk edildi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri silahı kimin ateşlediğini belirlemek için kavgaya karışan 5 kişinin parmak izini aldı. Kavgaya karışan 5 kişi tedavisinin ardından sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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