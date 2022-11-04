Aksaray’da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da, kamyona arkadan çarpıp, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Bektaş Körük (29), yaşamını yitirdi. Araçta sıkışan Körük’ün cansız bedeni, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Aksaray- Konya yolunun 40’ıncı kilometresinde meydana geldi. Kent merkezinden oturduğu Sultanhanı ilçesine dönen çiftçi Bektaş Körük, kullandığı 68 ACE 049 plakalı otomobille Nuri Aslan (70) yönetimindeki 78 AH 013 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Körük’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Araç içinde sıkışan Körük’ün cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Kazayı duyup gelen Bektaş Körük’ün annesi Raziye Körük ise uzun süre gözyaşı döktü. 7 kardeş olan Körük’ün cesedi, otopsi için hastane morguna götürüldü. (DHA)

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