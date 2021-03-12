Ana Sayfa Haberler Aksaray’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yıl dönümü coşku ile kutlandı
Kategoriler: Güncel Haberler

Aksaray’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yıl dönümü coşku ile kutlandı

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY (DHA)- AKSARAY’da, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen törende, Aksaray Belediyesi tarafından top atışı yapıldı. Vali Hamza Aydoğdu, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve çok sayıda kişinin katılımıyla İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, “Tüm Aksaraylılar olarak hep beraber kutluyoruz. Coşkuyla hep birlikte İstiklal Marşımızı okuduk. Bu anlamda bir farkındalık oluşturmak istedik. Yetişen yeni çocuklarımız, İstiklal Marşı’nın değerini ve önemini bilsinler. Bu kültür ve birikim nesilden nesile aktarılsın. Bu anlamda gençlerimiz çok güzel bir etkinlik hazırladı. Tüm Aksaray 7’den 70’e bugünki etkinliklere katıldı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın” dedi. 

FOTOĞRAFLI

 

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
1 dakika önce

Son Haberler

Alevlere teslim olan motor yattaki 4 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

Selçuk AKBAŞ/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında, 'Mıstress' isimli motor yatta çıkan yangında teknede bulunan 4 kişi, Sahil…

55 saniye önce

Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 356’ya yükseldi

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 148 bin…

11 dakika önce

Sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil kontrolden çıktı: 1 ölü, 2 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçiren Kemal Tosun (57) yönetimindeki otomobil,…

11 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa’da yakalandı (2)

ÇAMURLU AYAKKABISI ELE VERDİ Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen ve bombalı eylem yapmak amacında…

21 dakika önce

Seyir halindeki TIR’ın lastikleri alev aldı

Murat KÜÇÜK/ BOLU (DHA)- BOLU'da, TEM yolunda tuğla yüklü TIR'ın yanan lastikleri, itfaiye ekiplerince söndürüldü.…

21 dakika önce

Bursa’da freni boşalan TIR dehşet saçtı; 3 ölü, 21 yaralı (5)

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3…

41 dakika önce