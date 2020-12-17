Aksaray’da gidecek yeri olmayan gence polis sahip çıktı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da denetim yapan polislerin yanına gelen Hazal D. (19), ailesiyle yaşadığı sorun nedeniyle 1 ay evden uzaklaştırma kararı aldığını ve gidecek yeri olmadığını söyledi. Bunun üzerine polisin, soğuk havada sokakta kalmaması için genci pansiyona yerleştirdi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesinde meydana geldi. Hazal D. adlı genç, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polisin yanına gelerek, sokakta kaldığını belirtip yardım istedi. Polisin niçin sokakta kaldığını sorması üzerine Hazal D., ”Ailemle olan sorunlarımdan dolayı 2 gün önce hakkımda 1 ay evden uzaklaştırma kararı verildi. Şimdi eve gitsem, karara uymadığım için 6 ay ceza alıp, cezaevine gireceğim. Başka da gidecek yerim yok.” dedi. Polisin, yaptığı araştırmada Hazal D. hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğunu belirlendi. Bunun üzerine soğuk havada sokakta kalmaması için genç, pansiyona yerleştirildi.

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