Aksaray’da, evde kalanlara mehter takımından konser

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da, belediyeye bağlı mehter takımı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalanlar için sokak sokak gezerek, konser verdi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan kısıtlamada boş kalan Aksaray sokaklarında belediyenin mehter takımı, konser verdi. Kısıtlamaya uyup, evlerinde kalanlar, balkonlara çıkarak, Türk bayraklarıyla mehterana eşlik etti. Bazı kişiler ise konser alanına gelerek, alkış tutup, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti.

Fatih Mahallesi sakinlerinden Ender Selçuk, “Mehter takımını evden görünce aşağı indik ve video çekerek sosyal medyada yayınladık. Kısıtlamadan dolayı belediyemizin bu etkinliğinden oldukça memnun olduk. Bu mini konser gerçekten de bugün bizi sevindirdi” dedi.

Gülben Selçuk ise “Mehter takımı bizi gerçekten çok neşelendirdi. Evde kalmaktan çok sıkılmıştık. Bu tür etkinlikleri her zaman istiyoruz. Evde oturuyordum. Eşim dışarıda konser var, dedi. Ben de hemen dışarı çıkıp tempo tuttum” diye konuştu.

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