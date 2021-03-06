Aksaray’da dronlu trafik denetimi; 13 sürücüye 6 bin 647 lira ceza

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da, dronla gerçekleştirilen trafik denetiminde emniyet şeridi ile yaya geçidi ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler, tespit edilerek, durduruldu. Kurallara uymayan 13 sürücüye toplam 6 bin 647 lira ceza kesildi.

Kentte Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray- Ankara yolunun Nevşehir kavşağı ile Ereğli Kapı Mahallesi’nde dronla trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafik ihlalleri, havadan kayıt altına alındı. Kural ihlali yapan sürücüler, tek tek tespit edilerek, trafik ekipleri tarafından durduruldu. Denetlemede kırmızı ışık ihlali yapan 7, emniyet şeridi ihlali yapan 3 ve yaya geçidi ihlali yapan 3 sürücüye toplam 6 bin 647 lira ceza uygulandı. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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