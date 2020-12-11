Aksaray’da cuma namazı sonrası ‘yağmur’ duası

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da, Ulu Cami’de kılınan cuma namazının ardından cemaat, kuraklık tehlikesine karşı ‘yağmur’ duası etti. Cami dışında saf tutan cemaat ise sabah saatlerinde yağan yağmur nedeniyle oluşan ıslak zeminde namazını kılıp, yağmur duasını katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası bütün camilerde ‘yağmur’ duası okutuldu. Ulu Camiye gelen çok sayıda kişide, kıldıkları cuma namazının ardından ‘yağmur’ duasına katıldı. İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, cemaate verdiği hutbe sırasında, ”Peygamberimiz, bir gün bir sahabenin abdest alırken su israf ettiğini görür ve onu uyarır. Sahabenin ‘Abdest alırken su israfı mı olur’ şeklindeki sorusuna ise peygamberimiz, ‘Evet, akan bir nehrin kenarında bile olsan, normal bir miktarın üzerinde su kullanman israf olur’ diye buyurmuştu. Su hayattır, berekettir. Suyu israf etmeyelim” diyerek uyarıda bulundu.

Yağmur duasına katılan Adil Koç, “Yağmur duası memleketimiz için hayırlı olur. Bundan sonra da memleketimiz bu kuraklıktan kurtulur. Bugün şehrimizde hafif yağmurda yağmaya başladı” dedi.

Cami dışında saf tutan cemaat ise, sabah saatlerinde yağan yağmur nedeniyle oluşan ıslak zeminde namazını kılıp, yağmur duası etti.

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