Aksaray’da 6 elektrikli bisiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da son bir ayda 6 elektrikli bisiklet çalan Şahin Balkış (24) ile Cengiz Samet Kestek (18) yakalanıp, tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 1 ayda 5 mahallede 11 elektrikli bisiklet çalınması üzerine çalışma başlattı. Polisin yaptığı araştırmada, bir apartmanda yaşanan hırsızlık olayında şüphelilerin görüntülerinin güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi. Polis, şüphelilerin Şahin Balkış ile Cengiz Samet Kestek olduğunu belirledi. 2 şüpheli, kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüpheliler, ifadelerinde suçlarını itiraf edip, çaldıkları 6 elektrikli bisiklet sattıklarını söyledi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Çalınan bisikletlerden 5’i bulunup sahiplerine teslim edildi. (DHA)

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