Aksaray’da 10 Kasım anması

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) – AKSARAY’da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 82’nci ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Kentteki 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda, Atatürk’ün 82’nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene katılan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ile Belediye Başkanı Evren Dinçer, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Siren sesini duyanlar ise saygı duruşuna geçti. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından anma programı sona erdi.

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