Aksaray’a şehit ateşi düştü

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- IRAK’ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer’in (24) acı haberi memleketi Aksaray’daki ailesine ulaştı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Dağlıca Bölgesi’ndeki birliğinde görev yapan 3 yıllık Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. Şehit Güçlüer’in acı haberi İstanbul Beyoğlu’nda yaşayan ve bayram nedeniyle memleketleri Aksaray’ın Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesine gelen annesi Aybeniz ve babası Mustafa Güçlüer’e askeri yetkililer tarafından verildi. Oğlunun şehit olduğunu öğrendikten sonra sinir krizi geçiren anne Aybeniz Güçlüer’e, hazırda bekletilen ambulansta müdahale edildi. Haberi alan yakınları eve akın ederken, çevreye Türk bayrakları asıldı.

1 kız kardeşi olan ve bekar olduğu öğrenilen Güçlüer’in cenazesinin yarın Ihlara beldesinde defnedilmesi bekleniyor.

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