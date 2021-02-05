Aksaray Valisi Aydoğdu: Pandemide 5 bin 320 kişilik istihdam sağlandı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu, 2020 yılında pandemi süreci olmasına rağmen kentte 5 bin 320 kişilik istihdam sağlandığını söyledi.

Vali Hamza Aydoğdu, beraberindeki heyetle Organize Sanayi Bölgesi’nde, pandemi sürecinde aralıksız üretim yapan fabrikaları ziyaret etti. 32 ülkeye tekstil ürünü ihraç eden fabrikayı da ziyaret eden Vali Aydoğdu, ”Bu fabrikada çalışan yaklaşık 2 bin kişinin yüzde 50’si kadın. Birçok da engelli kardeşimiz burada çalışıyor. Biz fabrikalarımızla gurur duyuyoruz. Böyle bir istihdamın kentte olmasından dolayı çok mutluyum. Dünya büyük bir krizle boğuşuyor. Aksaray salgın sürecine rağmen 5 bin 320 kişiyi 2020 yılı içerisinde istihdama kattı. Bu çok önemli bir rakam. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Aydoğdu, son 5 yılda Aksaray’ın nüfusunun 40 bin kişi arttığını da dile getirdi. Aksaray’ın ciddi anlamda göç aldığını ve nüfusunun gün geçtikçe arttığını vurgulayan Aydoğdu, “Bu göçün en önemli nedeni iş istihdamının olması. Bu durum Aksaray adına çok sevindirici. Bu salgın döneminde yani 2020 yılı içinde Aksaray’da iş istihdamında büyük artış oldu. Bu durum bizleri son derece mutlu etti” diye konuştu.

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