Aksaray Valisi: Aşılarımız geldi, gelecek hafta başlayacağımızı düşünüyorum

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu, Çin’den gelen koronavirüs aşısının gelecek hafta yapılmaya başlamasını planladıklarını belirterek, “Aşılarımız geldi. 3’üncü faz aşı denemelerinin bitmesini bekliyoruz. Aşılara kimlerden başlamamızla ilgili bize bir görev gelecek. Biz de aşıları yavaş yavaş dağıtmaya başlayacağız. HES koduna göre dağıtacağımız aşılara gelecek hafta başlayacağımızı düşünüyorum” dedi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle kentteki gazetecilerle bir araya geldi. Aksaray’daki yatırımları anlatan Vali Aydoğdu, Çin’den gelen koronavirüs aşısıyla ilgili de açıklamada bulundu. Aydoğdu, aşı ile ilgili şunları söyledi:

“Aşılarımız geldi. 3’üncü faz aşı denemelerinin bitmesi bekliyoruz. Bu aşılara kimlerden başlayacağımız ile ilgili bize bir görev gelecek. Biz de aşıları yavaş yavaş dağıtmaya başlayacağız. Bu aşıları HES koduna göre aşıları dağıtacağız. Bugün itibarıyla şehrimizde koronavirüs iyice azaldı. Bu konuyla ilgili Aksaray halkına çok teşekkür ederim. Salgın döneminde bize çok destek oldular. Aşılara gelecek hafta içerisinde başlayacağımızı düşünüyorum.”

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