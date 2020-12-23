Aksaray Belediyesi, esnafa destek paketini genişletti

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY Belediyesi, pandemi nedeniyle kapanan kıraathane, çay ocağı, okul kantini, kafeterya işleten esnafa yönelik 1000’er lira destek kapsamını genişletti. Belediye, berber, kuaför, internet kafe, hamam, spor ve fitness salonu işleten esnafa da destek verecek.

Aksaray Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerleri kapanan esnafa yönelik 1000’er lira destekte bulunuyordu. Belediye Başkanı Evren Dinçer, kıraathane, çay ocağı, okul kantini, kafeterya gibi esnafa yönelik verdikleri destek paketini genişletip, berber, kuaför, internet kafe, hamam, spor ve fitness salonlarının da bu destekten yararlanacağını açıkladı.

Dinçer, ”Geçtiğimiz günlerde genelgeyle faaliyetlerine bir süre ara verilen kahvehane, kıraathane, çay ocağı, okul kantini, kafe ve kafeterya gibi işletme sahiplerine 1000’erlira nakdi destek sağlayacağımızı açıklamıştık. Esnafımıza yönelik açıkladığımız bu destek paketinin kapsamını biraz daha genişletme kararı aldık. Esnafımızın sıkıntılarını bir nebze olsun rahatlatmak adına ek destek paketiyle pandemi sürecinden ekonomik olarak olumsuz etkilenen berber, kuaför, internet kafe, hamam, halı saha, spor ve fitness salonu işletmecisi esnafımıza 1000’er lira nakdi destek sağlayacağız. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız” diye konuştu.

Destekten yararlanmak isteyen esnafın 22- 30 Aralık tarihleri arasında Aksaray Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurulabileceği belirtildi.

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