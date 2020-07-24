Erol Günaydın’ın Cemal Reşit Rey ile beraber yazdığı müzikal YAYGARA 70 yetmişlerin başında Türkiye’yi sallamış, yetmemiş bir de gidip Roma ve Londra’da sergilenip övgüler toplamış, organizatörlerin kazık atması sonucu küsülmüş, bitmiş bir oyun. İlk kez 1970 yılında Haldun Dormen’in yönetmenliğinde sahnelenen ve uzun yıllar kapalı gişe oynayan Yaygara 70, elli yıl sonra yine Haldun Dormen’in yönetiminde seyirciyle buluştu.

Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun yapısal formunun üzerine oturan, İstanbul’un varoş semtindeki tiplerle, zengin semtindeki tipleri aynı sahnede buluşturarak eğlenceli bir seyirlik sunan oyun bugün siyasetimizde Aksaçlılar Oluşumu’nun sahnelenmeye başladığı TOPAÇLAR oyununu fena halde ansıtıyor. Linki tıklayarak izleyebileceğiniz video ile siyasi tekne kazıntısı 101 AKSAÇLI; Gençlere yakın geleceğe dair öğütler içeren 1001 gece masalı anlatmışlar.

(https://twitter.com/unal444/status/1285692203990425600?s=09)

Özetle üç çağrı yapıyorlar; “Birinci çağrı iktidara: Otoriter dayatmayla ülkeyi yönetiyorsunuz. Seçmenin dur diyeceği gün yakındır. İkinci çağrı muhalefete: Sağlam bir seçenek oluşturun, demokrasi ittifakını kurun. Üçüncü çağrı gençlere: Umudumuz sizsiniz. Sesinizi yükseltin. Haklarınızı talep edin.” Söylediklerinin tamamı doğru ancak söyleyen adamlar yanlış olunca kanı çekiliyor insanın. Dile kolay, tam yarım asırdır entel dantel, tatlı su sosyalisti muhabbetlerle devrimci başkaldırının önüne takoz oldular. 21. yüzyılın tamamında akıllarını, hadi sattılar demeyelim, ama anti laik AKP emrine tahsis ettiler. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın derler. Devrimden, ortanın solundan fırdöndü misali dönenler, hiç utanmadan, en iyimser söylemle, umursamazlıkları yüzünden geleceklerini kararttıkları gençliğe öğüt vermeye ayar vermeye kalkınca dur demek farz oldu.



Hayvan terli yemiyor

1001 gece masalı anlatan 101 Aksaçlı’yı tanıyalım önce? Ben bu ses tonunu çok iyi hatırlıyorum. Hiçbir şey söylemeden saatlerce konuşan Genco Erkal tonu bu. En büyük zararları; Eylem değil söylem adamı olarak, kendi kendilerine karınlarından konuşarak geniş kitleleri Cumhuriyet ve laiklikten uzaklaştırmak oldu. Seçilmiş yalnızlıkları içerisinde kafalarını kuma gömerek, yobazlığa mahkûm ettiler ülkeyi. Pandemi filan yokken halk ve elit arasına sosyal mesafe koymanın mucididir bunlar. Aristo mantığı içerisinde el hak çok da güzel konuşarak ancak birbirlerini ikna ettiler. Başka duyan da olmadı z aten. Sineklidağ sakinlerine oratoryo söylediler. Giderek entel dantel damgasını yediler. Sol düşünceye; Tolerans, müsamaha, anlayışlı olmak kalıpları içerisinde, yanlışa karşı savaşma, kavga etmeyi unutturup aydın beyinleri pasifize ettiler. Kalkışmacı 68 kuşağı ruhunu tuz ruhuna çevirdiler. O gündür bugündür devrimci aslanlar Deniz Gezmiş, Sinan Cemgil sırtından , burunları bile kanamadan, refah seviyeleri giderek artarak, solcu edebiyatı yaptılar. Uzlaşmacılık enjeksiyonuyla yıllarca ‘sürüden ayrılmama ninnileri’ söylediler. Baş kaldırmak yerine başlarını önlerine eğerek mazbut oldular. Başkasının oyunu, onların kuralı ile oynamakta hiç beis görmediler. Menemen’de Kubilay’ı şehit eden yobazlık bağıra bağıra FETO’yla gelir, Çarşamba’yı sel alırken bunlar babadan kalma Personel Müdürü’nü ‘İnsan Kaynakları Yöneticisi’ yaparak akademik mastürbasyon yaptılar. Kuş dili gibi kodlarını kendi bildikleri kimselerin anlamadığı bir lisan geliştirdiler. İcraatın yerini terminoloji geliştirme aldı. ‘Şehirli’ gitti ‘kentsoylu” geldi, ‘köylü’ kırsal kesim olarak iyice ötekileştirildi. Başörtüsü problem değilken sıkmabaş sorunu yaratarak sağcı safları sıklaştırdılar. Bunların iticiliği ve toplumdan kopukluğu kendi halinde ılımlı dini bütün Müslüman vatandaşı bile ‘Cihatçı’ yaptı. Bağnaz örgütçü, yobaz, CIA icadı FETÖ’cülere alan açtılar.1946’da başlayan devletçilik düşmanlığı, Amerika himayesinde, özel sektör severliğe dönüştü. Vahşi kapitalizmin faşist uygulama aygıtı CIA tıpkı İran için “Humeyni ve Mollalar” olayında yaptığı gibi, Komünizmle Mücadele Dernekleri kapsamında FETÖ yapılandırmasını başlattı. McCarty komünist avının bizdeki uzantısı sürecini başlatan bu yapılanma Nazım Hikmet gibi memleket evlatlarına kaçırıp vatan haini fotoğrafına yerleştirdiği gibi, yıllar içerisinde, Sabahattin Ali, Deniz Gezmiş, Sinan Cemgil vb. bağımsızlık savaşçılarının canlarına aldı. Son çeyrekte Ordu önce kısa devre, bedelli uygulamaları ile kadük hale getirildikten sonra kozmik odasına girilerek önce itibarsızlaştırıldı, daha sonra Ergenekon ve Balyoz operasyonlarıyla sıfırlandı. Aydın kesim siyasetçilerinden neredeyse doktora aranırken, diplomasız külliye mezunları baş tacı oldular. Dedelerimizin ,’çarıklı erkan’ı harpten korkacaksın’ lafı doğrulandı. İmam Hatip mezunu kurmaylarımız oldu. Köy enstitülerini kapatanlarının torunları ‘İmam Hatip mezunu isen müezzin olacaksın’ demeden birer birer bütün laik kaleleri , siyasete alet ettikleri dinin, ticaretini yapanlara bıraktılar. Aynı kuşağız ama bizimkisi siyah kuşak onlarınki renksiz. Ben onların yerine utanıyorum ve fazlaya yönelik haklarım saklı kalmak kaydıyla; Sosyal mesafeye dikkat ederek, fazla YAYGARA yapmadan, bizim meselelerimizden uzak durmalarını istiyorum.