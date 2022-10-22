Akrabası çifti, eşiyle barışması için aracı olmadıkları için vurmuş

- Reklam -

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’in Tepebaşı ilçesinde önün kestiği otomobile tabancayla ateş açıp içindeki akrabası Yunus K. (27) ile eşi Elif K.’yi yaralayan Emrah Kayadayı (33), tutuklandı. Kayadayı ifadesinde çiftten, boşanma aşamasındaki eşiyle yardımcı olmasını istediğini, olumsuz cevap alınca da olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Çukurhisar Mahallesi’nde oturan Emrah Kayadayı, önceki gün Eskişehir- Bursa kara yolunda otomobille önünü kestiği akrabası Yunus ve Elif K. çiftinin aracına rastgele tabancayla ateş edip, kaçtı. Yaralanan çift, çağırılan ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Olayın ardından kaçan Emrah Kayadayı’nın otomobili, Çamlıca Mahallesi’nde terk edilmiş olarak buldu. Kayadayı, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek teslim oldu. İfadesi alınan Kayadayı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

Emrah Kayadayı’nın ifadesinde akrabası olan çiften, boşanma aşamasındaki eşiyle yeniden barışması için aracı olmalarını istediğini belirterek, “Eşimi ben çok seviyorum. Akrabam olan çifte de yeniden barışmak için aracı olmalarını istedim. Onlar kabul etmeyince tartıştık ve bu olay meydana geldi” dediği belirtildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -