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Akraba iki aile arasında arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı

Ömer KOÇ/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ın Afşin ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlı nedeniyle çıkan kavgada Süleyman Çinpolat (19) öldü, 5 kişi yaralandı. 
Olay, 18 Aralık’ta ilçenin kırsalındaki Binboğa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığından dolayı husumet olan akraba iki aile arasında tartışa çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
OĞLU ÖLDÜ, BABA YOĞUN BAKIMDA
Yaralılardan durumu ağır olan Müslüm Çinpolat (53) ile oğlu Süleyman Çinpolat, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım serviste tedavi altına alınan yaralılardan Süleyman Çinpolat, 6 gün süren yaşam mücadelesine yenik düşerek bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Babasının sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında S.Ç., T.Ç., C.Ç., M.Ç., B.Ç. ve Ş.Ç. gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. Kavgada yaralanan diğer 4 kişinin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

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