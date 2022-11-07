AKP’NİN YERLİ ELEKRİKLİ ARABA “TOGG” ŞOVU…

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Son günlerde çok tartışılan olayların başında Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) oldu. Sayın Erdoğan’ın deyimi ile ‘’5 babayiğit’’ girişimci bir araya gelerek kurdukları şirketle TOGG Marka elektrikli otomobil üretmek için kurdukları fabrika Cumhurbaşkanı tarafından Cumhuriyet Bayramı törenlerini gölgede bırakacak şekilde açıldı. İtalya’da üretilen prototipi yani ilk örneği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtıldı. Eleştiren de var göklere çıkaran da var. Öncelikle ne kadar yerli ne kadar yabancı olursa olsun Ülkemizde üretilecek olması, yerli ve yabancılara satılacak olması kuşkusuz ki gurur verici. Yanlış olan ise Cumhuriyet’imizin İkinci Yüzyılına gireceğimiz dönemde AKP’nin bunu seçim şovuna dönüştürmesidir.

TOGG’UN ORTAKLIK YAPISI

TOGG’un ortakları ve bu ortaklıkları oluşturan şirketlerin sermaye yapıları “ne kadar yerli’’ oldukları konusunu okuyucularımızın takdirine bırakıyorum. TOGG’un halen 5 ortağının ortaklık payları; Anadolu Grubu %23, BMC Grubu %23, Turkcell Grubu %23, Zorlu Grubu %23 ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB)’un ise % 8 oranında ortaklığı bulunmaktadır.

SUV VE SEDAN OLARAK ÜRETİLECEK

TOGG ilk etapta orta sınıf C segmenti elektrikli ‘’Sedan ve SUV’’ araç üretecektir. Dört tekerlekli, arkadan itişli, 4 kapılı sedan ve 5 kapılı SUV üretecek. Her motor 150 kW (200 bhp) elektrikli, maksimum hız 220 km ve yakıt sistemi lityum iyon pil olacaktır.

Kısaca SUV’un “Sportif Kullanımlı Araç” anlamına geldiğini belirtelim. Şimdilerde kapalı kasa pikaplara da SUV denmeye başlandı Oysa SUV araç; geniş hacimli, yüksek yol dışı (off-road) yani arazide seyreden lüks araç demektir. 4×4 olarak da ifade edilmektedirler.

Yerden yüksek olmaları, yol tutuş konusunda bir binek otomobil gibi sürüş özellikleri nedeniyle tercih edilmektedirler. Güvenlikli arazi aracı olanlarına da crossover denilmektedir. Sedan ise; genellikle dört kişi taşımalı, iki ya da dört kapısı bulunan araçlara verilen addır.

TOGG NE KADAR YERLİ?

Herhangi bir ülkede Üretilen bir otomobilin tamamı yerli olmayabilir. Bazı parçaları; gümrük oranları, işçilik maliyetleri, ham madde ve birçok nedenlerle başka ülkelerden de üretilebilir. Ama her şeyi dışardan getirip biz yerli araba ürettik diye hava basmayı da bu halk yemez. Üstelik de bunun bir seçim yatırımına dönüştürülmesini ise hiç yemez!

İktidar medyasında yerli elektrikli araba çılgınlığa varan bir propaganda ile savunuluyor. Ekonomist Emin Çapa’ya göre; “TOGG’un motoru Alman Bosch, bataryası Çinli Siro, entegrasyonu Alman Edag, şasisi İngiliz Mira, tasarımı İtalyan Prinfarina.”​ Tarafından yapılıyor. Yani sadece sacı mı bizden!

Yıllardır Türkiye’de üretilen Toyota, Hunday, Renault, Fiat, Ford ve benzeri tüm araçlar kendi markaları ile Türkiye’de fabrika kurarak üretim yapıyorlar. TOGG’un bunlardan farkı elektrikli olması ve bir de TOGG markasına sahip olmasıdır.

Fatih Altaylı’ın deyimi ile ‘’Şunu bilin ki, yapılan şey bir uzay aracı değil, bir otomobil. İlk yerli otomobil markası falan da değil. İlk yerli otomobil Devrim’di. Engellendiği için başarılı olamadı. Sonra 1966 yılında Anadol geldi. Gerçek anlamda ilk yerli otomobil markası Anadol’dur.”

Servisi, dolum istasyonları gibi önemli alt yapı donanımları olmayan bu araçların hemen yollarda göreceğimizi hayal etmeyelim. Enerjisi biten, hangi yolda kalacağı belli olmayan, elektrikli aracın hemencecik yollarımızda görüp enerji bağımlılığımızı ortadan kaldıracağı saflığına kapılmayalım!

1 Ocak 1996 tarihinde Tansu Çiller’in alelacele Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğine Türkiye’yi sokması rahmetli Erbakan’ın ‘’onlar ortak biz pazara’’ tabiriyle Ülkemiz yabancı araba markaları mezarlığına dönüştü. Yerli araba üretim hikayemizde böylece bitmiş olmuştu. Ama yabancı markalar Türkiye’de kendi markaları ile üretim yaparak pazarımıza sürdüler.

TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? KAÇA SATILACAK?

TOGG ile ilgili İlk üretim araçlarda “tip onayı” alma süreci vardır. Bu konunun henüz gerçekleşmediği görülmektedir. Bu ‘’tip onayı’’ onaylanırsa veya başka bir güncelleme gerekmezse üretilen araçların satışa ve trafiğe çıkışı 2023 seçimleri öncesi olacağı anlaşılmaktadır.

Girişimci firma tarafından fiyatın ne kadar olacağı konusunda net bir açıklamada yapılmazken, TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş aracın fiyatının pazar tarafından belirleneceğine dair bir açıklama yapılmıştı.

AÇILIŞA MUHALEFET NEDEN KATILMADI?

Konu ile ilgili ilk açıklama CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak tarafından yapılmıştı. Buna göre;

‘’TOGG bir özel kesim girişimi olduğu,

Davet şirket yönetiminden gelseydi seve seve katılır, seri üretim bandından inecek ilk aracı da ayakta alkışlayacaklarını,

İktidar özel girişimin gerçekleştirdiği özel bir projeyi siyasi şova dönüştürme gayreti içinde olduğunu,

Bu örnek projeyi siyasileştirmekten başka bir şey olmadığını,

Bu sebeplerle davete Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun katılmayacağını,

Ancak en kısa sürede TOGG’u yerinde ziyaret edeceklerini,

TOGG’a başarılı bir lansman diledikleri,”

Şeklinde açıklamada bulundu.

Aynı şekilde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’de; kendisine yöneltilen ‘TOGG açılış törenine katılacak mısınız’ sorusuna;

“Davet yeni geldi. Önceden planlanmış bir programım var ama biz bu tür davetlere mutlaka partimizi temsil eden üst düzey bir arkadaşımızı oraya göndereceklerini,

Lansmana Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın’ı görevlendirdikleri,

Şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Böylece özel girişimin bu başarılı ve örnek yatırımının Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılına bir yıl kala Cumhuriyet Bayramını bir otomobil lansman yani tanıtım gölgesinde bırakma girişimine davet edilen liderlerin katılmaması çok doğru ve haklı bir duruştur.

Muhalefet liderleri AKP etkinliğine dönüştürülen bu tanıtımına katılmamaları isabetli olmuştur. Çünkü muhalefetin hafızasında 15 Temmuz sonrası Yeniköy Meydanındaki AKP Şovu hala tazeliğini korumaktadır.

Böylece muhalefet AKP’yi kendi TOGG Şovu ile baş başa bırakmıştır…