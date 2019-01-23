Osmanlı Devletinin siyasi tarihi şu dönemlere ayrılmaktadır

1. Kuruluş dönemi:(1299 – 1453)

2. Yükselme dönemi:(1453 – 1579)

3. Duraklama dönemi:(1579 – 1683)

4. Gerileme dönemi:(1699 – 1792)

5. Çöküş dönemi:(1792 – 1918)

AKP’nin siyasi tarihi şu dönemlere ayrılmaktadır.

1. Kuruluş dönemi: (2001 – 2003)

2. Yükselme dönemi: (2004 – 2008)

3. Duraklama dönemi: (2009 – 2015)

4. Gerileme dönemi: (2016 – 2018)

5. Çöküş dönemi: (2019 – )

1. Kuruluş dönemi: (2001 – 2003)

AKP 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan seçimlerde geçerli oyların yüzde 34,63’ünü alarak tek başına iktidara geldi.

Abdullah Gül 58. Cumhuriyet Hükümeti’ni kurdu.

Aldığı siyaset yasağı nedeniyle kabine ve TBMM’de yer alamayan genel başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yasağı, Genel Başkanı Deniz Baykal’ın Genel başkan olduğu Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) verdiği destek sayesinde Meclis’te yapılan anayasa değişikliği ile aşıldı.

AKP, Siirt’in Pervari ilçesinde 3 sandık kurulunun oluşturulmadığını ve 1 sandığın kırıldığını öne sürerek bu ildeki seçimlerin iptali istemiyle Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuruda bulundu.

YSK bu başvuruyu kabul etti ve 2 Aralık 2002’de Siirt seçimleri iptal edildi.

Erdoğan, 8 Mart 2003 tarihinde Siirt’te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili seçilerek Meclis’e girdi.

Abdullah Gül başkanlığındaki 58. Hükümetin 11 Mart 2003 tarihinde istifa etti ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer hükûmeti kurma görevini Recep Tayyip Erdoğan’a verdi.

15 Mart 2003 tarihinde 59. Cumhuriyet Hükümeti’ni kurdu.

2. Yükselme dönemi: (2004 – 2009)

2004 yılında yapınan 2004 yerel seçimlerinde, yüzde 41.67’lik oyla birinci olan AKP, 15 Büyükşehir Belediyesi’nden 11’ini toplamda ise 1.950 belediye kazandı.

2007 yılında yapınan genel seçimlerinde AKP 46.58’lik bir oy oranı ile 81 ilin 80’ninde milletvekili çıkardı.

2007 yılında görev süresi olan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in yerine AKP adayı Abdullah Gül seçildi.

14 Mart 2008 tarihinde Yargıtay Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, “Adalet ve Kalkınma Partisi’nin laikliğe aykırı eylemlerin odağı durumuna geldiği” savıyla, Anayasa Mahkemesi’nde temelli kapatılma davası açtı.

Başsavcı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da aralarında olduğu 71 kişinin, siyasetten 5 yıl uzaklaştırılmasını istedi.

30 Temmuz 2008’de açıklanan kararla 10 üyenin 6’sı kapatılması yönünde, 4’ü hazine yardımı kesilmesi yönünde ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın ret oyuyla kapatılmadı. “AKP’nin laikliğe aykırı eylemlerin odağı” hükme bağlanarak mahkumiyet siciline işlendi ve Hazine gelirinin yarısının kesilmesi kararı alındı.

3. Duraklama dönemi: (2009 – 2015)

AKP 2009 yerel seçimlerinde Yüzde 38,8 ile oy oranına düştü. 1’inci parti konumunu korudu. İstanbul, Ankara gibi 10 büyükşehir belediyesinin yanı sıra sadece 1442 belediye kazandı. Bir önceki yerel seçime göre 508 belediyeyi kaybetti.

2010’da FETÖ’nün yargıyı ele geçirmesi için Anayasa değişikliğine gitti ve Fethullah Gülen Cemaatinin desteği ile yüzde 57,9 evet, yüzde 42,1 oy oranı ile Anayasa değişti.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Emniyet Genel Müdürlüğünün üst kadrosu FETÖ’cülere teslim edildi.

30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimlerde ise AKP’nin oranı yüzde 45,60 oldu ve 21 büyükşehir ile 32 ilin belediye başkanlığını kazandı.

2014’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ve MHP Ekmeleddin İhsanoğlu’nu ortak aday gösterince Erdoğan yüzde 51,79 oy oranı ile seçildi.

7 Haziran 2015’de yapılan Milletvekili seçiminde AKP’nin oyları yüzde 4,87’ye düştü ve 2002 yılından sonra ilk kez Meclis çoğunluğunu kaybetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP ya da AKP ile koalisyon kurmayıp erken seçim isteyince s hükümet kurulamadı ve Erdoğan seçimin 1 Kasım 2015’de yapılmasını sağladı.

AKP Yüzde 49,5 oy oranı ve 317 milletvekili çıkarıp yeniden tek başına iktidar oldu.

4. Gerileme dönemi: (2016 – 2018)

15 Temmuz 2016 tarihinde FERTÖ kahpe darbe girişimi milletin ayaklanması ve vatansever asker ve polisler ile bu kalkışma bastırıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerisi ve desteği ile Erdoğan 16 Nisan’da Başkanlık rejimi için Anayasa değişikliğini referanduma götürdü. YSK’nın mühürsüz oyları kabul etmesi sonucunda yüzde 51,4 Evet, yüzde 48,6 Hayır oyu çıktı.

Ve yine MHP – AKP işbirliği ile 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimi yapıldı.

MHP Cumhurbaşkanı adayı çıkartmadı ve Erdoğan’ı destekledi. Erdoğan yüzde 52.59 oy ile Cumhurbaşkanı seçildi.

AKP yüzde 42,56 oy oranına düşerek ancak 295 milletvekili çıkardı ve Meclis çoğunluğunu 2002’den bu yana ilk kez kaybetti.

5. Çöküş dönemi: (2019 – )

Ve günümüze geldik.

AKP’nin 16 yıllık iktidarının en ağır ekonomik krizine ülkeyi mahkum etmesi, işsizliğin patlaması, Konkordato ilan şirket sayısındaki büyük artış, Suriye politikası sonucunda Türkiye’ye sığınan 4 milyon kişiye 40 milyar dolar harcama yapılması, metal yorgunluğu, Reza Zarrab olayı, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları başta 10 seçilmiş başkanın istifaya zorlanarak azledilmesi AKP’de büyük bir yara açtı.

16 yıllık AKP iktidarı sonunda teşkilatlardan kopmalar, istifalar başladı.

Meclis’ten kopuk olan atanmış yani siyasetçi olmayan bakanlar AKP tabanından koptular. AKP seçmeni bakanlara ulaşamaz sorunlarına çözüm bulamaz oldu.

Tarım ürünleri ve et ithali hayvancıyı ve çiftçiyi bitirdi. Zamlar milleti perişan etti, kredi kartları patladı.

Yeni siyasetçiler çıkartamayan Erdoğan İstanbul’a Binali Yıldırım’ı, Ankara’ya Mehmet Özhaseki’yi gösterince görev bekleyen AKP’lilerde büyük umut kırıklığı yaşanmaya başlandı.

Ve Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu yeni bir parti kurmak için Anadolu’yu arşınlamaya başladı.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları AKP için çöküş döneminin miladı olacak, seçmen için ise hesap sorma imkanı olacaktır.