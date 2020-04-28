CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 2011 ve 2019 yılları arasında uygulanan “Başpolislik” unvanıyla ilgili soru önergesine yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başpolisler arasında yapılan sınavda başarılı olan 965 personelin komiser yardımcısı rütbesine atandığını bildirdi. 2011 yılında dönemin AKP’li İçişleri Bakanının terörü bitirecek reform olarak anlattığı değişiklikten 9 yıl sonunda vazgeçildi.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Emniyet Teşkilatında 2011 yılında başlatılan ve 2019 yılına kadar devam eden Başpolislik uygulamasını, İçişleri Bakanlığı’na yönelttiği yazılı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Gürer, yazılı soru önergesinde Başpolislik uygulamasının 2011 yılında ‘terörü bitirme’ iddiasıyla hayata geçirdiğini hatırlattı. Uygulamanın sona erdiği 2019 yılında yapılan mülakatlarla Başpolisler için komiser yardımcısı olma yolunun açıldığını belirten Gürer, önergesinde, “Ülkemizde 2011 ve 2019 yılları arasında Başpolis unvanı ile kaç kişi polis memuru olarak istihdam edilmiştir?



Hakkında dava açılan ve meslekten ihraç edilen Başpolis sayısı ne kadardır? Yukarıda belirtildiği üzere mülakat sınavında başarılı olarak komiser yardımcısı unvanına sahip olan polis memuru sayısı ne kadardır? 31 Mayıs 2019 tarihinde yapılan mülakat sınavında başarılı olamayan personeller hangi unvan ile görevlerine devam etmektedirler?” şeklindeki sorularının yanıtlanmasını istedi.



KAÇ PERSONEL BAŞPOLİS OLDU



Gürer’in önergesine yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Teşkilatında “Başpolis” rütbesinde personelin yıllara göre dağılımıyla ilgili bilgileri aktardı. Bakan Soylu, “2011 yılında 9.220, 2012 yılında 8.966, 2013 yılında 8.750, 2014 yılında 8.892,2015 yılında 8.485, 2016 yılında 7.180,2017 yılında 6.330,2018 yılında 2.748 ve 2019 yılında 2.179 personele başpolislik rütbesi verilmiştir” dedi.



BAŞPOLİSLİKTEN KOMİSER YARDIMCILIĞINA…



Bakan Soylu, “27-31/05/2019 tarihleri arasında yapılan İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavında başarılı olan ve devamında verilen eğitimi tamamlayıp Komiser Yardımcısı rütbesine atanan personel sayısı 965 olup başarılı olamayan adaylar mevcut unvanlarıyla görevlerine devam etmektedir” açıklamasında bulundu.



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2002 yılından bugüne AKP hükümetleri yüzlerce kanun teklifinde getirdiği çoğu öneri kamuoyuna çözüm diye sunup sonrasında sessiz sedasız tasfiye ettiğini belirtti. Özellikle seçim öncesi kamuoyu gündemine taşınıp bir çözümmüş gibi sunulan düzenlemelerden sonra vazgeçildiğini ancak kamuoyunda başarılı bir algı yaratıp başarısızlığın gizlendiğini söyledi. Başpolislik için TBMM tutanaklarına bakıldığında 2011 yılında terör için önemli bir çözüm olarak gösterildiğini ve çok sayıda kanunda olduğu gibi bu uygulananında 9 yılda tüketildiğini belirtti.

Bazı başpolislerin sınavla unvan değişikliği yapılmasına karşın başarılı olamayanların ise adı olsa da yetkilerinin değiştiğini ve yapılan düzenleme ile bundan sonraki süreçte 2011 yılında yapılan düzenlemenin devam etmeyeceğinin de 2019 yılında torba yasada yapılan kanun değişikliği ile kabul edildiğini belirtti. Bu ve benzeri kanun teklifleri ile yasaların yaz boz şekline dönüştüğüne değinen Gürer yıllarca uygulanan yasa düzenlemeleri AKP döneminde ne yazık ki sürekliliği soruna dönüşmüştür. Getirdiklerinden de bir süre sonra vazgeçmeleri plansız yönetimin göstergesidir” diye konuştu.