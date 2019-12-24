Katıldığı bir toplantıda Kanal İstanbul ile ilgili yapılan eleştirilere Montrö’yü hedef alarak yanıt veren Sayın AKP Genel Başkanı,”Siz ‘Independenta’ olayını unutuyor musunuz? Zaman zaman yalılara bindiren kuru yük gemileri, tankerler bunları görmüyor musunuz? Her şeyden önce Montrö Antlaşması Türkiye’ye ne kazandırmıştır, ne kaybettirmiştir bunu hiç düşündünüz mü? Bunların hepsini anlatacağız” dedi.

Sayın Genel Başkan Montrö sözleşmesini açıp okudu mu bilmem, lakin Kanal İstanbul Projesini eleştirenlerden biri olarak ben önce Montrö sözleşmesini açtım okudum ve şimdi kendisine soruyorum:

1- Sayın Genel Başkan Montrö sözleşmesi ile Türkiye’ye tanınan net ton başına alınması gereken 0,59 Altın Frank karşılığı ücretten haberiniz var mı?

2- Sayın Genel Başkan Altın Frank hesabı ile Türkiye’nin Türk Boğazlarından toplamda geçen 1.3 milyar ton yük için yıllık 220 ton 24 ayar saf altın yahut da dolar karşılığı ile 9 milyar dolar ücret alınması gerektiğini lakin bu ücretlerin alınamadığını biliyor musunuz?

3- Sayın Genel Başkan 15 bin ton ağırlığında orta boy bir gemi için toplam fener, kurtarma ve sağlık hizmeti ücretinin Montrö’deki Altın Frank hesabı ile 2.5 kilogram saf altın altın ya da yaklaşık 122 bin dolar olduğunu biliyor musunuz?

4- Sayın Genel Başkan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü diye bir kurumdan haberiniz var mı? Bu kurumun web sitesinde yayınlanan geçiş ücreti hesaplama aracına hiç baktınız mı? Bakmak isterseniz adresi: https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/fener_ve_tahsiliye_ucreti_hesaplayici Bu adrese girip 15 bin tonluk bir gemi için sadece uğraksız geçiş ücretini hesapladığınızda 3.884,75 dolarlık bir ücretin alındığını biliyor musunuz?

6- Sayın Genel Başkan 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesine göre, uluslararası boğazlardan geçiş rejimi, kıyı devletlerine Montrö’nün verdiği yetkileri vermediğini, Montrö’de kazandığımız Boğazlar statüsünün saklı kalmasını, bu sözleşmeye zorla koydurduğumuzu biliyor musunuz?

5- Sayın Genel Başkan Montrö sözleşmesi sayesinde Türkiye’nin barış zamanında dahi savaş gemilerinin geçişi üzerinde söz hakkına sahip olabildiğini biliyor musunuz?

6- Sayın Genel Başkan Montrö sözleşmesi sayesinde, Karadeniz’in Amerikan donanmasının canı istediği gibi cirit atamadığı tek deniz olduğunu biliyor musunuz?

7- Sayın Genel Başkan bunca yıldır İstanbul boğazında yaşanan kazalarda tek bir İstanbullu’nun hayatını kaybetmediğini, şehirde ciddi bir maddi hasar oluşmadığını ve oluşan ufak tefek hasarın ise gemi sigortaları tarafından karşılandığını biliyor musunuz?

8- Sayın Genel Başkan Lozan anlaşması imzalandığı dönemde Türkiye cumhuriyetinin boğazları koruyabilecek güçte bir donanmasının olmadığı gerekçesi ile boğazların güvenliği ve yönetiminin uluslararası bir komisyona bırakılmak zorunda kalındığını, bu komisyonun Montrö sözleşmesi ile ortadan kaldırıldığını biliyor musunuz?

9- Sayın Genel Başkan Türk askerinin Boğazlara Montrö sözleşmesi ile girdiğini biliyor musunuz?

Çılgın proje olarak isimlendirdiğiniz Kanal İstanbul Projesine gerekçe gösterirken sık sık Montrö sözleşmesinin eksik, yanlış yahut da basiretsizce yapılmış bir sözleşme olduğunu ima edip bu kanalın inşası ile halihazırdaki eksikliklerin giderileceğini iddia ediyorsunuz. Zannediyorum ki danışmanlarınız sizi Montrö sözleşmesi hakkında yanlış bilgilendirmiş, çok uzun bir anlaşma değil lütfen açıp bu anlaşmayı okuyunuz. Anlaşmayı hakkı ile değerlendirmek için ihtiyacınız olan tek ek bilgi artık tedavülde olmayan Altın Frank’ın değerinin bugün nasıl hesaplanacağı konusudur. Bu konuda da Prof. Dr. Tahir Çağa tarafından 20 Mayıs 1982 tarihinde yazılmış Montreux sözleşmesi gereğince Boğazlardan transit geçen ticaret gemilerinden alınacak resim ve vergilerin hesap şekline dair raporunu okumanızı salık veririm. Orada göreceksiniz ki 1 Altın Frank bizim Reşat ya da Cumhuriyet altına benzer, içinde 0,29 gram saf altın vardır ve hesap bu değer üzerinden yapılmalıdır.