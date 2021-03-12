AKM’nin dış cephesine camlar takılıyor

Zeki GÜNAL – İstanbul DHA – TAKSİM’de yapımı son aşamaya gelen Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’nin dış cephesine camlar takılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019’da temeli atılan AKM’nin yapımı devam ediyor.

Taksim Meydanı’ndan gözüken fin cephe yapımının yüzde 70’i tamamlanan AKM’nin iç mekanlarındaki ince iş, asma tavan, cam bölme ve doğrama ile zemindeki taş çalışmaları sürüyor. AKM’nin dış cehpesine de camlar takılmaya başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yaklaşık 2 hafta önce yüzde 86 tamamlandığı belirtilen AKM’nin son durumu havadan da görüntülendi.

Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan AKM’de, 4 bodrum, zemin ve 9 kat içerisinde 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri ve sergi salonları yer alacak.

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