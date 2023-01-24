Akmerkez’’de yarıyıl tatilinde çocuk ve ebeveynlere yönelik etkinlik takvimi

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İSTANBUL, (DHA) – Akmerkez ve Wise Akademi iş ortaklığıyla çocukların ve yakın çevresinin eğitimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen School of Akmerkez by Wise Akademi yarıyıl tatilinde etkinliklere ev sahipliği yapıyor. 23 Ocak-5 Şubat tarihlerini kapsayan yarıyıl tatili boyunca her yaş grubundan çocuğa ve ebeveynlere hitap eden aktiviteler gerçekleşiyor.

Çocuk dünyasına detaylı bir bakış niteliğindeki Lıkır’ın Doğum Günü, çocukların ve ebeveynlerin hayalleri hakkındaki Çinyo ile Markonyo, At gibi ebeveyn- çocuk tiyatroları ve müzikli gösteriler tatil boyunca çocuklarla buluşuyor.

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EĞLENİRKEN ÖĞRETEN KEYİFLİ ATÖLYELER

Sömestir programı kapsamında ayrıca birçok atölye de yer alıyor. Program dahilinde Eğlenceli Adımlar Dans-Hareket Atölyesi, Sylvan Learning ile Robotik, Kodlama ve STEM Atölyeleri, Gelişimsel Oyun Grubu Atölyesi, Sanat Terapisi ile Kendimi Keşfediyorum, Dilsel Gelişim Oyunları olmak üzere 50 civarında keyifli atölye ve etkinlik sunuluyor.

Öte yandan yarıyıl tatili boyunca karnesini yanında getirerek danışmaya gösteren minik ziyaretçiler Akmerkez’de çocuklara özel hediye sinema eğlencesini yaşama imkanı buluyor.

AKADEMİNİN SÖMESTİR PROGRAMI

Şönillerle Oyuncak Tasarımı

Etkinlik Alanı

23 Ocak Pazartesi 12:00

30 Ocak Pazartesi 12:00

Colorz ile Gezegenimi Yaratıyorum

Mekan: Etkinlik Alanı

23 Ocak Pazartesi 16:30

30 Ocak Pazartesi 16:30

Doğa-Sanat-İnsan Etkinliği

Mekan: Etkinlik Alanı

24 Ocak Salı 12:00

31 Ocak Salı 12:00

Dance4Fun ile Çocuklar için Dans Etkinlikleri

Mekan: Etkinlik Alanı

24 Ocak Salı 16:30

26 Ocak Perşembe 16:30

31 Ocak Salı 16:30

2 Şubat Perşembe 16:30

Oyun Etkinliği

Mekan: Etkinlik Alanı

25 Ocak Çarşamba 12:00

1 Şubat Çarşamba 12:00

Colorz ile Okyanus Dünyasına Yolculuk

Mekan: Etkinlik Alanı

25 Ocak Çarşamba 16:30

1 Şubat Çarşamba 16:30

Şekillerle Robot Tasarımı

Mekan: Etkinlik Alanı

26 Ocak Perşembe 12:00

2 Şubat Perşembe 12:00

Kardan Adam Etkinliği

Mekan: Etkinlik Alanı

27 Ocak Cuma 12:00

3 Şubat Cuma 12:00

Sylvan Learning ile Çocuklar için STEM Etkinlikleri

Mekan: Etkinlik Alanı

27 Ocak Cuma 16:30

3 Şubat Cuma 16:30