Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-ATATÜRK Kültür Merkezi (AKM) inşaatında asma tavan işçilerin üzerine çöktü. Yaralanan 4 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Taksim’de inşası süren AKM’de 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, asma tavan henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Tavandan kopan parçalar 4 işçinin üzerine düşerek yaralanmalarına neden oldu. Yaralılar, iş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hafif şekilde yaralandıkları öğrenilen işçiler tedavi altına alındı.
(FOTOĞRAF)
AKM’de asma tavan işçilerin üzerine çöktü: 4 yaralı
Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-ATATÜRK Kültür Merkezi (AKM) inşaatında asma tavan işçilerin üzerine çöktü. Yaralanan 4 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.