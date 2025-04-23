Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile Beşiktaş Çocuk Korosu’nun bayrama özel vereceği konser olacak. Çocukların müzikle buluşacağı bu özel performans, AKM sahnesinde gerçekleşecek.

Devlet Halk Dansları Topluluğu’ndan “Zamanın Kahramanları” Gösterisi

Geleneksel dansların modern yorumuyla sahne alacak Devlet Halk Dansları Topluluğu, "Zamanın Kahramanları" adlı özel gösterisiyle çocuklara ilham verecek. Etkinlik, milli değerleri eğlenceli bir dille sahneye taşıyacak.

Sanat Atölyeleri, Tiyatro Oyunları ve Eğlenceli Etkinlikler

AKM Çocuk Sanat Festivali süresince çocuklar, yaratıcı sanat atölyeleri, renkli tiyatro oyunları, sahne şovları ve Kültür Sokağı’ndaki çeşitli etkinliklerle eğlenceli ve öğretici bir bayram geçirecek.

5 Gün Boyunca Sanat ve Eğlence Dolu Program

23-27 Nisan tarihleri arasında sürecek olan festival, İstanbul’un kalbinde çocuklara bayram coşkusunu doyasıya yaşatacak. Aileler, çocuklarıyla birlikte AKM’ye gelerek kültür, sanat ve eğlenceyle dolu unutulmaz anlar yaşayabilecek.