AKM-Gar-Kızılay Metrosu’nun Kızılay hattında kazı başladı

Kaan ULU-Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, Atatürk Kültür Merkezi (AKM)-Gar-Kızılay Metrosu’nun Kızılay kesiminde kazı çalışmaları başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Proje bedeli 1 milyar 142 milyon lira olan AKM-Gar-Kızılay Metrosunu 2022 yılının sonunda tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, ‘AKM-Gar-Kızılay Metrosu Kızılay Kesimi Kazı Başlangıç Töreni’ne katıldı. Bakan Karaismailoğlu, Ankara’nın kent içi ulaşımına büyük katkısı olacak Metro projesinin, Kızılay’a ulaşacak tünel kazılarını başlatmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Karaismailoğlu, “Şu an Kızılay meydanına 500 metre mesafede, Zafer parkındayız. AKM-Gar-Kızılay Metrosu’nu Kızılay’a bağlayacak kazı çalışmasını bugün sizlerle birlikte başlatıyoruz. 3 istasyon ve 3,3 kilometre tünel hattından oluşan ve toplam proje bedeli 1 milyar 142 milyon lira olan AKM-Gar-Kızılay Metrosunu 2022 yılının sonunda tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Projenin tamamlanmasıyla, Keçiören’den Kızılay’a aktarmasız Metro ulaşımı sağlanmış olacak. Hattaki ilk istasyon olan Gar İstasyonu’nda vatandaşlarımız, YHT Gar’a ulaşabilecek, buradan Başkentray ve Ankaray’a aktarma yapabilecekler. İkinci istasyon olan Adliye İstasyonu’nda ise M1 hattına (Kızılay-Batıkent) ve Başkentray’a aktarma yapılabilecek. Son istasyon Kızılay İstasyonundan, Batıkent Metrosuna, Çayyolu Metrosu’na ve Ankaray hattına aktarma mümkün olacak” dedi.

‘EN KISA SÜREDE SUNMAK İSTİYORUZ’

Karaismailoğlu, projede bugüne kadar kazılan 4 bin 549 metrelik tünele ek olarak 500 metre daha tünel kazacaklarını belirterek, “Bu iş için de tünel delme makinasının montajını Zafer Parkı şaft bölgesinde yaptık. Bugün başlatacağımız kazı çalışması ile kalan 500 metrelik bölümü tamamlayarak Kızılay’a varacağız. Tünel Açma Makinesinin 30-35 gün sonra Kızılay’a varacağını öngörüyoruz. Memleketimizin her köşesinde olduğu gibi kalbimizde ayrı bir yeri olan başkentimiz Ankara’ya ve Ankaralılara hizmetin en iyisini, en kısa sürede sunmak istiyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü kuruluş yıldönümüne girerken, başkentimizin tüm kent içi raylı sistem ihtiyaçlarını karşılamış olacağız” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI