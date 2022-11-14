AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİ ARA TATİLİN EN KEYİFLİ MEKÂNI OLACAK

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Atatürk Kültür Merkezi Çocuk Sanat Merkezi her yaş grubu için düşünülen keyifli etkinlikleriyle ara tatil boyunca çocukların uğrak mekânı olacak.

Atatürk Kültür Merkezinin çocukları sosyal ve sanatsal etkinliklerle buluşturmak için tasarlanan özel alanı AKM Çocuk Sanat Merkezi, öğrencilerin ara tatil keyfine ortak oluyor. Tüm yıl olduğu gibi ara tatil boyunca da çocukların yüzünü güldürecek birbirinden yaratıcı etkinlikler kurgulanan AKM Çocuk Sanat Merkezinde 4-12 yaş arası çocuklara hitap eden pek çok atölye düzenlenecek.

Müzikten Baleye, Dramadan Resme

Çocuklar, 12-20 Kasım tarihleri arasında müzikli masallar, üç boyutlu çalgı maketi yapımı, kolaj, müzikli origami, ritim, erken müzik, ukulele, resim, yaratıcı dans, bale ve drama atölyeleriyle tatilin tadını doyasıya çıkaracak. 6-10 yaş için düzenlenen ‘müzikli origami atölyesi’ kâğıt katlama sanatıyla çocukların içindeki yaratıcılığı dışa vurmalarını sağlarken, 7-11 yaş arası çocukların katılabileceği ‘üç boyutlu çalgı maketi yapımı’, piyanonun büyülü sesi eşliğinde çocuklara üç boyutlu piyano maketi yapımını öğretecek. 6-12 yaş arası çocuklar ‘müzikli masallar’ etkinliğinde masalların dünyasını müzikle keşfedecek, 7-11 yaş arası çocuklar ‘kolaj’ atölyesinde kolaj tekniğiyle resimler yapacak. Ritim atölyesi çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunarken, ukulele atölyesi çocukları yepyeni bir enstrümanla tanıştıracak.

AKM Çocuk Sanat Merkezindeki etkinliklerle ilgili tüm detaylara https://akmistanbul.gov.tr/tr/cocuk-sanat-merkezi adresinden ulaşılabilir. Biletler ise “biletinial.com” adresi üzerinden alınabilir.