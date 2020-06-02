65 yaş ve üzeri büyüklerimiz uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını isteyerek “Özgürlük bizim de hakkımız artık özgür olmak istiyoruz” diyor.

Hem Kişisel hem de kamu sağlığının korunması açısından alınan bu tedbirleri anlayışla karşılıyoruz. Bu açıdan bir şikayetimiz yok. Ancak içerde unutulmak istemiyoruz diyen büyüklerimiz, “Dışarı çıkmamak da sağlığımız açısından ayrı bir risk oluşturmaktadır” diyerek serzenişte bulunuyorlar.

Hareketsizlik ve sıkıntı nedeniyle depresyon sürecine girmek üzere olduklarını belirten 65 yaş ve üzeri büyüklerimiz, “Maddi sıkıntıları bir yana bıraktık, temiz havaya, yürüyüşe, neredeyse yaz geldi de geçiyor güneşe de ihtiyacımız var. Sadece Pazar günleri dışarı çıkmaktan rahatsızız. Bankalar, fatura ödeme merkezleri ve marketler kapalı olduğu için kendi işimizi kendimiz yapamıyoruz. Artık hastaneye de markete de bankaya da kendimiz gitmek istiyoruz” diyerek ortak taleplerini dile getiriyorlar.

Sosyal medya üzerinden de sıkıntı ve isyanlarını ortaya koyan büyüklerimiz Bilim Kurulu’na hitaben kaleme aldıkları açık mektup da isteklerini şu şekilde dile getiriyor

65 Yaştan Sağlık Bakanlığına Bilim Kurulu’na açık mektup:

“Bu akıl almaz kararı kabul etmiyoruz.

65 ve üstü yaşlardaki insanları aşağılamaktan vazgeçin.

Biz sadece kendimizi değil, daha genç kuşakları da korumasını biliriz. Bize hastalık yayan ya da ne yaptığını bilmez bunaklar sürüsü muamelesi yapmayın.

“.65 yaşındaki bir yurttaş işyerinde çalışabilir ama yolda, parkta, bahçede ya da deniz kenarında yürüyemez…”

Bu nasıl bir BİLİM KURULU KARARIDIR.

Bu kararı kabul etmiyoruz. Derhal değiştiriniz.

Bizleri karar-kural tanımaz yurttaşlar durumuna düşürmeyiniz.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’na olan saygımızı yitirmek istemiyoruz. Lütfen gerekeni yapın bu kararınızı zaman geçirmeden değiştiriniz”

Kendilerine layık görülen bu uygulamaya isyan eden 65 yaş üzeri büyüklerimiz haklı olarak sosyal medya üzerinden özetle şu değerlendirmeleri de yapıyorlar

Her 65 yaş üstünün bakıma muhtaçmış gibi sosyal yaşamdan dışlanmasını insan hakkı ihlali sayıyor, bu yasağı protesto ediyorum.

Eve kapatılmayı kabul etmiyorum

Arkadaşlar! Gençler! Bizlerin çoğu 68 kuşağıyız. Aydınlanmanın, Atatürk devrimlerin öncüsüyüz bizler. Akıl, bilim ve doğru yolun meşalesini tutan, yaş alan ama ihtiyarlamayan gençleriz.

Biz yapmamız gerekeni, yapılması gerekeni takdir edecek ve uygulayacak bilgi ve birikime sahibiz.

Bu dönemde hepimiz çeşitli sıkıntılar çektik. İhtiyaçlarımızı gidermede, hastalarımıza ulaşmada, sağlığımızı korumada!

Bu kadar acınmayı, idare edilmeye muhtaç gösterilmeyi hak etmiyoruz!

Bizler bilgi ve tecrübelerimizle, yaşam birikimlerimizle, akıl gücümüzle çok önemli işler başarmış bir kitleyiz!

Sadece kısıtlı saatlerde değil. Anayasanın eşitlik ilkesi çerçevesinde, herkese yapılan uygulama kapsamında özgürce davranabilmek için sesimizi duyurmak gereğini hissettik!

Biz ne yapıp ne yapmayacağımızın bilincindeyiz!

YETER ARTIK.

65 yaş üzeri büyüklerimize uygulanan sokağa çıkma yasağında 2 ayın geçmiş olduğuna dikkat çeken bilim adamları iyi niyetle başlayan uygulamanın artık yarardan çok zarar getireceği görüşünde birleşiyor.

Umarım yetkililer bu kararlarını bir kez daha gözden geçirirler