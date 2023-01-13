Akintola’ya Brezilya usulü doğum günü kutlaması

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ADANA, (DHA)- Adana Demirspor’un sağ kanat oyuncusu David Akintola’ya antrenmanda Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı.

Adana Demirspor’da Akintola için doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Teknik direktör Vincenzo Montella ve teknik heyetin yanı sıra futbolcuların da yer aldığı doğum günü kutlamasında, Akintola’nın pastayı keseceği sırada takım arkadaşları ellerinde sakladıkları un ve yumurtayı Nijeryalı oyuncuya attı. Nijeryalı oyuncunun yüzü yumurta ve una bulandı. Kutlamanın ardından Montella ve teknik heyetin yanı sıra futbolcular, Akintola’ya sağlıklı ve mutlu nice yaşlar diledi.

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